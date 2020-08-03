"Шахтер" передумал презентовать памятник Луческу в честь 75-летия

Донецкий "Шахтер" отказался открывать памятник Мирче Луческу к 75-летию румынского специалиста после того, как тренер возглавил киевское "Динамо", утверждает sport.ua.

Презентация памятника была запланирована еще в 2015 году, он должен был появиться возле "Донбасс Арены" после возвращения команды в Донецк.

Сообщают, что объект уже изготовлен и находится на клубной базе "Шахтера" в пригороде Киева , в Счастливом. Но после объявления румынского специалиста тренером "Динамо" памятник перенесен "в запасник".