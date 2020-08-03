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2020-08-03
"Шахтер" передумал презентовать памятник Луческу в честь 75-летия
Причина - переход румына в стан "Динамо".
Пам'ятник Мірчі Луческу
Фото: ФК "Шахтар"
Донецкий "Шахтер" отказался открывать памятник Мирче Луческу к 75-летию румынского специалиста после того, как тренер возглавил киевское "Динамо", утверждает sport.ua.
Презентация памятника была запланирована еще в 2015 году, он должен был появиться возле "Донбасс Арены" после возвращения команды в Донецк.
Сообщают, что объект уже изготовлен и находится на клубной базе "Шахтера" в пригороде Киева, в Счастливом. Но после объявления румынского специалиста тренером "Динамо" памятник перенесен "в запасник".
Фото: униан