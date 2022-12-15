Луческу хоче очолити бухарестське "Динамо"

Румун може змінити одне "Динамо" на інше.

Луческу хоче очолити бухарестське
Луческу тренує київське "Динамо"
© ФК Динамо

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу заявив про те, що невдовзі може очолити "Динамо" (Бухарест).

"Очолити "Динамо" Бухарест у майбутньому? Є люди, які займалися "Динамо" весь цей час. Вони були з командою і знають, що потрібно зробити, щоб "Динамо" повернулося на найвищі позиції. Я пообіцяв, що докладу зусиль, щоб зберегти себе молодим, щоб я міг продовжувати. Я дотримаюсь свого слова", – наводить слова Луческу digisport.

Нагадаємо, Луческу очолив "Динамо" влітку 2020 року. У поточному сезоні "Динамо" зазнало п'яти поразок у шести матчах групового етапу Ліги Європи, а також йде третім у турнірній таблиці УПЛ.

Луческу виступав за бухарестське "Динамо" у статусі гравця, а з 1985 по 1990 роки очолював команду.


Олексій Леонічев, ZN.ua





Интересные новости
Український футболіст приніс перемогу своїй команді у матчі чемпіонату КіпруУкраїнський футболіст приніс перемогу своїй команді у матчі чемпіонату Кіпру
Україна здобула першу медаль на чемпіонаті світу з важкої атлетикиУкраїна здобула першу медаль на чемпіонаті світу з важкої атлетики
Український рекордсмен загинув у бою проти російських окупантів під ДонецькомУкраїнський рекордсмен загинув у бою проти російських окупантів під Донецьком
"Бомби падали практично щохвилини": український паралімпієць розповів про своє перебування у Маріуполі"Бомби падали практично щохвилини": український паралімпієць розповів про своє перебування у Маріуполі
Європейські футбольні гранди не хочуть брати участь у реформованому клубному чемпіонаті світуЄвропейські футбольні гранди не хочуть брати участь у реформованому клубному чемпіонаті світу
Блок рекламы


Похожие новости
ФІФА хоче запровадити серію пенальті на груповому етапі наступного чемпіонату світуФІФА хоче запровадити серію пенальті на груповому етапі наступного чемпіонату світу
Луческу зізнався, після якого матчу хотів залишити "Динамо"Луческу зізнався, після якого матчу хотів залишити "Динамо"
"Барселона" хоче повернути Мессі вже взимку – ЗМІ"Барселона" хоче повернути Мессі вже взимку – ЗМІ
У "Динамо" не розглядають питання відставки ЛуческуУ "Динамо" не розглядають питання відставки Луческу
Луческу назвав причини складного періоду для "Динамо"Луческу назвав причини складного періоду для "Динамо"
"Вони не були в ситуації, коли бомбили міста": Луческу розповів про небажання "Шахтаря" перенести матч з "Динамо""Вони не були в ситуації, коли бомбили міста": Луческу розповів про небажання "Шахтаря" перенести матч з "Динамо"
Через постійні переїзди "Динамо" не має часу на підготовку – ЛуческуЧерез постійні переїзди "Динамо" не має часу на підготовку – Луческу
Україна хоче прийняти чемпіонат світу з футболу у 2030 роціУкраїна хоче прийняти чемпіонат світу з футболу у 2030 році
Луческу знову заговорив про відставку після несподіваної поразки "Динамо" у Лізі ЄвропиЛуческу знову заговорив про відставку після несподіваної поразки "Динамо" у Лізі Європи
Луческу прокоментував сенсаційну поразку "Динамо" у Лізі ЄвропиЛуческу прокоментував сенсаційну поразку "Динамо" у Лізі Європи
Последние новости
Подгружаем последние новости