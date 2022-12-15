Луческу хоче очолити бухарестське "Динамо"

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу заявив про те, що невдовзі може очолити "Динамо" (Бухарест).

"Очолити "Динамо" Бухарест у майбутньому? Є люди, які займалися "Динамо" весь цей час. Вони були з командою і знають, що потрібно зробити, щоб "Динамо" повернулося на найвищі позиції. Я пообіцяв, що докладу зусиль, щоб зберегти себе молодим, щоб я міг продовжувати. Я дотримаюсь свого слова", – наводить слова Луческу digisport .

Нагадаємо, Луческу очолив "Динамо" влітку 2020 року. У поточному сезоні "Динамо" зазнало п'яти поразок у шести матчах групового етапу Ліги Європи, а також йде третім у турнірній таблиці УПЛ.

Луческу виступав за бухарестське "Динамо" у статусі гравця, а з 1985 по 1990 роки очолював команду.