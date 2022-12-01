ФІФА хоче запровадити серію пенальті на груповому етапі наступного чемпіонату світу

ФІФА розглядає можливість запровадження серії пенальті під час групового етапу на чемпіонаті світу 2026 року, повідомляє The Athletic .

Такі серії будуть проводитись у разі нічийного результату. Команда, що перемогла, отримуватиме бонусне очко.

"Серія пенальті справді може стати варіантом для турнірів із групами з трьох збірних", - заявив директор ФІФА з технічного розвитку Марко ван Бастен.

Зазначимо, що нинішній ЧС-2022 у Катарі вперше проходить у країні Близького Сходу. Також унікальним в історії є рішення щодо проведення мундіалю не в літні місяці.