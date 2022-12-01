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2022-12-01
ФІФА хоче запровадити серію пенальті на груповому етапі наступного чемпіонату світу
В організації думають про це рішення.
Наступний ЧС пройде у 2026 році
ФІФА розглядає можливість запровадження серії пенальті під час групового етапу на чемпіонаті світу 2026 року, повідомляє
Такі серії будуть проводитись у разі нічийного результату. Команда, що перемогла, отримуватиме бонусне очко.
"Серія пенальті справді може стати варіантом для турнірів із групами з трьох збірних", - заявив директор ФІФА з технічного розвитку Марко ван Бастен.
Зазначимо, що нинішній ЧС-2022 у Катарі вперше проходить у країні Близького Сходу. Також унікальним в історії є рішення щодо проведення мундіалю не в літні місяці.
ЧС-2026 відбудеться у США, Канаді та Мексиці. У турнірі вперше братиме участь 48 збірних. Вони будуть поділені на 16 груп по три збірні.
Олексій Леонічев, ZN.ua