ФІФА хоче запровадити серію пенальті на груповому етапі наступного чемпіонату світу

В організації думають про це рішення.

ФІФА хоче запровадити серію пенальті на груповому етапі наступного чемпіонату світу
Наступний ЧС пройде у 2026 році

ФІФА розглядає можливість запровадження серії пенальті під час групового етапу на чемпіонаті світу 2026 року, повідомляє The Athletic.

Такі серії будуть проводитись у разі нічийного результату. Команда, що перемогла, отримуватиме бонусне очко.

"Серія пенальті справді може стати варіантом для турнірів із групами з трьох збірних", - заявив директор ФІФА з технічного розвитку Марко ван Бастен.

Зазначимо, що нинішній ЧС-2022 у Катарі вперше проходить у країні Близького Сходу. Також унікальним в історії є рішення щодо проведення мундіалю не в літні місяці.

ЧС-2026 відбудеться у США, Канаді та Мексиці. У турнірі вперше братиме участь 48 збірних. Вони будуть поділені на 16 груп по три збірні.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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