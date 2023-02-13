На честь футболістів, які воюють: на матчі Super Bowl у США підтримали Україну

Нещодавно на стадіоні State Farm у Глендейлі (Каліфорнія) пройшов матч Super Bowl LVII. Захід вже втиг запам'ятатися яскравою подією: співачка Ріанна, яка була запрошена у якості спеціального гостя, зі сцени оголосила про свою другу вагітність. Крім цього, на американському футболі не забули згадати про Україну, яка вже майже рік бореться з російською агресією.

Так, американський астронавт Скотт Келлі опублікував на своїй сторінці у Twitter фото, зроблене на матчі. За допомогою кадру він продемонстрував, як організатори підтримали нашу країну, інформує Апостроф.

Фото: Twitter.com/StationCDRKelly

На екрані з’явилося зображення на підтримку українських гравців в американський футбол, які нині захищають Україну від російських загарбників. "Super Bowl на честь українських футболістів, які зараз воюють на фронті через війну, розв’язану Росією", - йдеться у підписі до знімку.

Авторкою комп’ютерної версії фото є фотограф Владислава Саранчук, яка також виступила в ролі моделі. У коментарі виданню NV вона розповіла, що не є українською захисницею.

Фото: instagram.com/vladyslava_saranchuk

"Сама я за професією фотограф, не військова. На фото відтворення моєї ідеї. Коли на початку літа зробили виставку на Софіївській площі, мене це дуже сильно вразило, скільки всього відбувалося на території Київщини, особливо коли на власні очі побачила всі руйнування, які нам принесла росія. Побачене мене надихнуло на створення і втілення такого образу. Захотілося передати і показати через фотографію нашу незламність і боротьбу", - зазначила Саранчук.

Фото: instagram.com/vladyslava_saranchuk

Киянка зізналася, що не очікувала побачити цифрову версію себе на такому грандіозному заході. Вона додала, що робила знімки для себе:

"Ці фото я робила для себе. То була соя ідея, мої хвилювання. Мене випадково хтось сфотографував і використав ці фото. Насправді, до цього моменту фотографії багато де використовувалися. Тільки знайомі скидали посилання. На той момент, коли була фотосесія, там було багато фотографів, спіймали момент - і все".

Фото: instagram.com/vladyslava_saranchuk


Любов Блажко, Апостроф





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