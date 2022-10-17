Луческу назвав причини складного періоду для "Динамо"

Наставник киян оцінив стан команди.

Луческу назвав причини складного періоду для
Луческу зазначив, що на "Динамо" позначився виліт із Ліги чемпіонів
© Сайт ФК "Динамо Київ"

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу прокоментував поразку від донецького "Шахтаря" (1:3) у сьомому турі УПЛ.

"Я підбадьорюю своїх гравців і намагаюся підняти їм моральний дух, тому що складно в таких ситуаціях. Треба входити в становище гравців. Команда, що роз'їжджає, постійно змінює поля, готелі, країни. Ці проблеми відбиваються на стані.

Не можу сказати, що суперники у програних матчах домінували та мали велику перевагу. Перевага – забиті голи, які надходили після великих індивідуальних помилок одного-двох гравців. Складно у такій ситуації зберегти концентрацію, моральний стан. Тим паче коли йдуть невдалі ігри.

Все змінилося після вильоту з Ліги чемпіонів після програшу "Бенфіці". Було спустошення, ці невдачі були одна за одною, наче щось порвалося в нашій грі. Незалежно від суперника чогось не вистачало. Але ми все одно не поступалися. Повторюся, деталі вирішували результат матчу, якісь індивідуальні помилки, що призводили до поразки. Те саме стосується сьогоднішньої гри.

Потрібно психологічно підняти хлопців. Є гра у четвер, є у неділю. Їдемо до Києва, команда краще підготується у психологічному плані", – цитує Луческу Tribuna.com.

"Динамо" йде дев'ятим у турнірній таблиці УПЛ, маючи на рахунку дев'ять очок.


Данило Слесь, ZN.ua





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