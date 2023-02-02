МОК назвав дві умови для повернення росіян у світовий спорт

Організація планує повернення окупантів.

МОК назвав дві умови для повернення росіян у світовий спорт
У МОК серйозно замислюються про повернення Росії
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Президент Міжнародної федерації хокею Люк Тардіф розповів, які умови висунув Міжнародний олімпійський комітет для повернення російських хокеїстів до міжнародних змагань.

"МОК виставив дві умови для повернення російських спортсменів. Одне стосується дотримання антидопінгових правил. На даний момент ми не знаємо, як проходить контроль допінгу в Росії, тільки з цієї теми багато питань. Друга умова стосується того, що спортсмени не повинні просувати війну, але нам воно не зовсім зрозуміле. Тому в середині лютого у нас намічено зустріч із МОК. Що мають зробити спортсмени, підписати якийсь папір чи що? У нас багато питань до МОК", — цитує Тардіфа фінське видання Iltalehti.

Нагадаємо, днями Міжнародний олімпійський комітет закликав допустити представників РФ та Білорусі до змагань у нейтральному статусі за умови, що вони не були помічені в активній підтримці війни в Україні.

Пізніше Міжнародний олімпійський комітет відреагував на критичні коментарі від українських чиновників щодо можливого допуску спортсменів із Росії та Білорусі на Олімпіаду-2024 у Парижі.

Із засудженням ідеї повернення росіян та білорусів у світовий спорт, зокрема, виступили президент України Володимир Зеленський та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Також стало відомо, що Польща та інші країни можуть висунути ультиматум МОК у разі ухвалення рішення про допуск спортсменів із Росії та Білорусі на Олімпіаду-2024 у Парижі.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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