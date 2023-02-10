Відомий український тенісист назвав цифру загиблих спортсменів на війні проти Росії

Відомий український тенісист Сергій Стаховський назвав цифру загиблих спортсменів на війні проти Росії.

"Серед тенісистів, на жаль, також є історії про загиблих. Загалом, на жаль, понад 200 спортсменів загинули на цій війні, деякі з них олімпійці. Це реалії, в яких ми живемо", – цитує Стаховського Tribuna.com .

Нагадаємо, 37-річний Сергій Стаховський за свою кар'єру заробив понад п'ять мільйонів доларів призових. Українець має в активі по чотири титули в одиночному та парному розрядах ATP. Найвищу позицію у світовому рейтингу Стаховський посідав у вересні 2010 року – 31 місце.

З весни 2014 року бойові дії в Україні велися на окремих територіях Донецької та Луганської областей, на яких сепаратисти за підтримки Росії проголосили так звані "ДНР і "ЛНР".

24 лютого минулого року президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.