Відомий український тенісист назвав цифру загиблих спортсменів на війні проти Росії
Спортсмени захищають країну від окупантів.
Відомий український тенісист Сергій Стаховський назвав цифру загиблих спортсменів на війні проти Росії.
"Серед тенісистів, на жаль, також є історії про загиблих. Загалом, на жаль, понад 200 спортсменів загинули на цій війні, деякі з них олімпійці. Це реалії, в яких ми живемо", – цитує Стаховського
Нагадаємо, 37-річний Сергій Стаховський за свою кар'єру заробив понад п'ять мільйонів доларів призових. Українець має в активі по чотири титули в одиночному та парному розрядах ATP. Найвищу позицію у світовому рейтингу Стаховський посідав у вересні 2010 року – 31 місце.
З весни 2014 року бойові дії в Україні велися на окремих територіях Донецької та Луганської областей, на яких сепаратисти за підтримки Росії проголосили так звані "ДНР і "ЛНР".
24 лютого минулого року президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.
Після повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого тенісист повернувся до України та записався до лав ЗСУ.