Клуб НФЛ зі столиці США відмовився від своєї назви "Красношкірі"

"Вашингтон Редскінс" оголосив про зміну назви.

Клуб НФЛ зі столиці США відмовився від своєї назви "Красношкірі"
"Вашингтон Редскінс"

5-разовий чемпіон Національної футбольної ліги (НФЛ) "Вашингтон Редскінс" на своєму офіційному сайті опублікував заяву, в якій повідомив про зміну назви та логотипу франшизи через суспільний тиск.

Нагадаємо, активісти порахували назву "Редскінс" ("Красношкірі") дискримінаційним по відношенню до корінних народів Північної Америки, і керівництву клубу довелося екстрено розглядати це питання через суспільний резонанс.

"3 липня ми повідомили про початок розгляду назви команди. Це розгляд вийшов серйозним. Частина цього процесу пов'язана з тим, що ми хотіли тримати наших спонсорів, уболівальників і громадськість в курсі того, як думаємо рухатися далі.

Сьогодні ми оголошуємо, що відмовляємося від назви Redskins і від емблеми після того, як розглянули це питання. Ден Снайдер (власник клубу, - прим. LB.ua) і тренер Рів'єра тісно співпрацюють у питанні розробки нової назви і дизайну, який сприяє зростанню гордості, традицій нашої багатої франшизи, надихне наших спонсорів, фанатів та громадськість на наступні 100 років", - йдеться в заяві "Вашингтон Редскінс".

До цього президент США Дональд Трамп заявив, що команди не повинні міняти свої історичні назви. Під приціл громадськості також потрапив бейсбольний клуб "Клівленд Індіенз".

Відзначимо, свою назву - Редскінс - клуб отримав ще в 1933 році, тоді ще представляючи Бостон.

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