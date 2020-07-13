Гравець "Динамо" побився з капітаном команди і виключений зі складу

Жерсон Родрігеш завершив свої виступи за "Анкарагюджю".

Гравець "Динамо" побився з капітаном команди і виключений зі складу
Жерсон Родрігеш
Фото: Fanatik

Нападник київського "Динамо" Жерсон Родрігеш, який виступає на правах оренди за "Анкарагюджю", перед матчем 32-го туру чемпіонату Туреччини проти "Галатасарая" побився з капітаном команди Анте Кулушичем. В результаті Родрігеш був виключений із заявки команди на матч, пише Hurriyet.

Президент "Анкаракюджю" Фатіх Мерт після цього інциденту прийняв рішення в односторонньому порядку розірвати орендну угоду з гравцем, повідомляє Fanatik.

Нагадаємо, у Родрігеша був контракт до кінця поточного сезону, але тепер він, ймовірно, повернеться в "Динамо".

25-річний люксембуржец забив 6 голів (4 з пенальті) і зробив 2 ассисти в 11 матчах за турецький клуб в цьому сезоні.

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