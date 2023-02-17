"Шахтар" націлився на бразильця з команди Реброва – ЗМІ

"Гірники" можуть підсилитися перспективним захисником.

Ерік виступає в ОАЕ з 2020 року
© Al Ain FC

Донецький "Шахтар" виявляє інтерес до лівого захисника "Аль-Айна" Еріка, повідомляє fogaonet.com.

За даними джерела, "гірники" вже зробили пропозицію щодо 21-річного бразильського футболіста. Transfermarkt оцінив його у 1,2 мільйона євро.

Крім того, в послугах Еріка зацікавлені бразильські "Ботафого" та "Сан-Паулу", а також грецький ПАОК.

Ерік перейшов до клубу з чемпіонату ОАЕ влітку 2020 року з "Інтернасьонала". У поточному сезоні він провів за "Аль-Айн" 19 матчів, забив 4 голи і зробив 2 асисти. Головним тренером команди є українець Сергій Ребров. За клуб також грає українець Андрій Ярмоленко.


Данило Слесь, ZN.ua





Интересные новости
Мудрик забив розкішний гол на тренуванні "Челсі"Мудрик забив розкішний гол на тренуванні "Челсі"
Український боксер Вихрист несподівано зазнав першої поразки в кар'єріУкраїнський боксер Вихрист несподівано зазнав першої поразки в кар'єрі
Дзюдоїстка Дар'я Білодід отримала дискваліфікацію і не змогла завершити престижні змаганняДзюдоїстка Дар'я Білодід отримала дискваліфікацію і не змогла завершити престижні змагання
Ліга чемпіонів: ПСЖ проти "Баварії", "Мілан" зустрінеться з "Тоттенхемом"Ліга чемпіонів: ПСЖ проти "Баварії", "Мілан" зустрінеться з "Тоттенхемом"
Клуб УПЛ "Минай" зробив офіційну заяву про бійку з росіянами в ТуреччиніКлуб УПЛ "Минай" зробив офіційну заяву про бійку з росіянами в Туреччині
Блок рекламы


Похожие новости
Збірна Франції залишила Дешама головним тренером командиЗбірна Франції залишила Дешама головним тренером команди
Вболівальники "Шахтаря" обрали найкращого футболіста команди за підсумками 2022 рокуВболівальники "Шахтаря" обрали найкращого футболіста команди за підсумками 2022 року
Українець Зозуля став футболістом команди третього іспанського дивізіонуУкраїнець Зозуля став футболістом команди третього іспанського дивізіону
Італійський топ-клуб націлився на лідера збірної України – ЗМІІталійський топ-клуб націлився на лідера збірної України – ЗМІ
Реброва визнано найкращим тренером сезону в ОАЕРеброва визнано найкращим тренером сезону в ОАЕ
"Шахтар" відхилив усі пропозиції щодо трансферу лідера команди"Шахтар" відхилив усі пропозиції щодо трансферу лідера команди
Відомий український футболіст поїхав грати в рф: стадіон його колишньої команди розбомбили росіяниВідомий український футболіст поїхав грати в рф: стадіон його колишньої команди розбомбили росіяни
Футболіст клубу УПЛ розповів про перерване тренування своєї команди через вибухи у містіФутболіст клубу УПЛ розповів про перерване тренування своєї команди через вибухи у місті
"Не цікавився політикою": польський клуб вигнав російського футболіста з команди"Не цікавився політикою": польський клуб вигнав російського футболіста з команди
Німецький клуб закликав УЄФА усунути від єврокубків команди з БілорусіНімецький клуб закликав УЄФА усунути від єврокубків команди з Білорусі
Последние новости
Подгружаем последние новости