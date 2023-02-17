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2023-02-17
"Шахтар" націлився на бразильця з команди Реброва – ЗМІ
"Гірники" можуть підсилитися перспективним захисником.
Ерік виступає в ОАЕ з 2020 року© Al Ain FC
Донецький "Шахтар" виявляє інтерес до лівого захисника "Аль-Айна" Еріка,
За даними джерела, "гірники" вже зробили пропозицію щодо 21-річного бразильського футболіста. Transfermarkt оцінив його у 1,2 мільйона євро.
Крім того, в послугах Еріка зацікавлені бразильські "Ботафого" та "Сан-Паулу", а також грецький ПАОК.
Ерік перейшов до клубу з чемпіонату ОАЕ влітку 2020 року з "Інтернасьонала". У поточному сезоні він провів за "Аль-Айн" 19 матчів, забив 4 голи і зробив 2 асисти. Головним тренером команди є українець Сергій Ребров. За клуб також грає українець Андрій Ярмоленко.
Данило Слесь, ZN.ua