Український клуб вигнав із команди футболістів, які грали в Росії

Один із гравців виступав в окупованому Криму.

"Ворскла" припинила співпрацю з Андрієм Кравчуком та Іваном Пономаренком, які грали в Росії та окупованому Криму, повідомив ведучий ютуб-проекту "ТаТоТаке" Михайло Співаковський, інформує ZN.ua.

Український клуб вигнав із команди футболістів, які грали в Росії
Сталося це після розмови з ультрас команди
© ФК Ворскла

"За моєю інформацією, відбулася зустріч між керівництвом "Ворскли" та представниками ультрас, конкретного фанатського угрупування, яке нас зараз з вами захищає. Ультрас "Ворскли" вимагали, щоб із команди пішли Кравчук та Пономаренко. Керівництво "Ворскли" пішло назустріч", - сказав Співаковський.

Воротар Іван Пономаренко виступав на території окупованого Криму у "Кримтеплиці-2" та "Затишному", а півзахисник Андрій Кравчук до початку повномасштабного вторгнення грав за московське "Торпедо" (сезон 2021/2022).

Кримчанин Пономаренко в Україні встиг пограти за "Буковину" із Чернівців та ФК "Львів".

Кравчук – уродженець Чернівців, а у своєму активі в Україні має виступи за донецький "Олімпік". Також на його рахунку чотири матчі у складі молодіжної збірної.

Зазначимо, що на сайті полтавського клубу більше немає офіційних профілів цих футболістів.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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