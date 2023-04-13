"Баварія" покарала зірку команди за бійку з партнером після матчу Ліги чемпіонів

Садіо Мане тимчасово виведений зі складу.

Мюнхенська "Баварія" покарала нападаючого команди Садіо Мане за бійку з партнером по команді Лероєм Сане після матчу Ліги чемпіонів проти "Манчестер Сіті" (0:3), інформує ZN.ua .

Мане вдарив одноклубника в обличчя © ФК Днепр

Про це повідомила пресслужба німецького топ-клубу.

Клуб прийняв рішення усунути сенегальця від поєдинку Бундесліги з "Хоффенхаймом", який відбудеться 15 квітня. Також футболіст заплатить штраф.

Нагадаємо, Мане конфліктував із Сане під час поєдинку, а в роздягальні вдарив партнера по команді в обличчя та розбив йому губу.

За інформацією німецької преси, "Баварія" розглядала варіант із розірванням контракту, проте не пішла на цей крок, оскільки конфлікт було улагоджено, а обидва гравці вибачилися перед одноклубниками за цю ситуацію.

Матч-відповідь "Баварії" та "Манчестер Сіті" в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів відбудеться 19 квітня.