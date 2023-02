Футболіст іспанської "Жирони" та збірної України Віктор Циганков увійшов до команди тижня за версією популярного футбольного симулятора FIFA 23.

У грі вийшла команда головних героїв минулого тижня у футболі. Серед гравців стартового складу знайшлося місце Циганкову з покращеною карткою та рейтингом 87.