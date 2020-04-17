"Бавария" оштрафует одного из своих игроков за то, что он приехал на тренировку на McLaren

А должен был на Audi.

Фото: bild Кингсли Коман и его белый "лебедь"

Хавбек мюнхенской "Баварии" Кингсли Коман будет оштрафован клубом за нарушение спонсорского соглашения с Audi, сообщает Bild.

23-летний вице-чемпион Европы в составе сборной Франции приехал на тренировку на McLaren, а не на клубной Audi.

Отметим, что мюнхенцы в январе продлили 17-летнее спонсорское соглашение с Audi до 2029 года. Немецкий клуб получит за этот период € 500 млн.

Француз принес извинения клубу.

"Я хотел бы извиниться перед клубом и Audi за то, что не приехал на тренировку на машине компании. Причиной было повреждение зеркала на моей Audi. Я признаю свою вину, это моя ошибка", - цитирует футболиста The Sun.

Коман в нынешнем сезоне принял участие в 15 матчах чемпионата Германии, в которых забил 2 гола и отдал одну результативную передачу.