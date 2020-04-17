"Бавария" оштрафует одного из своих игроков за то, что он приехал на тренировку на McLaren

А должен был на Audi.

Кингсли Коман и его белый &quot;лебедь&quot;
Фото: bild
Кингсли Коман и его белый "лебедь"

Хавбек мюнхенской "Баварии" Кингсли Коман будет оштрафован клубом за нарушение спонсорского соглашения с Audi, сообщает Bild.

23-летний вице-чемпион Европы в составе сборной Франции приехал на тренировку на McLaren, а не на клубной Audi.

Отметим, что мюнхенцы в январе продлили 17-летнее спонсорское соглашение с Audi до 2029 года. Немецкий клуб получит за этот период € 500 млн.

Француз принес извинения клубу.

"Я хотел бы извиниться перед клубом и Audi за то, что не приехал на тренировку на машине компании. Причиной было повреждение зеркала на моей Audi. Я признаю свою вину, это моя ошибка", - цитирует футболиста The Sun.

Коман в нынешнем сезоне принял участие в 15 матчах чемпионата Германии, в которых забил 2 гола и отдал одну результативную передачу.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Легендарная команда Формулы-1 заложила свою базу, землю и исторические болидыЛегендарная команда Формулы-1 заложила свою базу, землю и исторические болиды
"Тур де Франс" будет перенесен из-за пандемии коронавируса"Тур де Франс" будет перенесен из-за пандемии коронавируса
"Барселона" подает в суд на бывшего вице-президента за слова о коррупции"Барселона" подает в суд на бывшего вице-президента за слова о коррупции
В четвертьфинале и полуфинале ЛЧ и ЛЕ не будет ответных матчей: УЕФА стремится завершить евросезон. ФутболВ четвертьфинале и полуфинале ЛЧ и ЛЕ не будет ответных матчей: УЕФА стремится завершить евросезон. Футбол
В США разрешили проводит турниры по рестлингуВ США разрешили проводит турниры по рестлингу
Блок рекламы


Похожие новости
Игрок "Интера" в условиях пандемии совместил тренировку на беговой дорожке с набиванием мяча. ФутболИгрок "Интера" в условиях пандемии совместил тренировку на беговой дорожке с набиванием мяча. Футбол
Спортивный арбитражный суд поддержал решение УАФ о дисквалификации игроков донецкого "Олимпика". ФутболСпортивный арбитражный суд поддержал решение УАФ о дисквалификации игроков донецкого "Олимпика". Футбол
Из-за коронавируса больше всего упал ценник на игроков Английской Премьер-Лиги. ФутболИз-за коронавируса больше всего упал ценник на игроков Английской Премьер-Лиги. Футбол
ФИФА издала циркуляр, регулирующий вопросы трансферов игроков в условиях коронавируса. ФутболФИФА издала циркуляр, регулирующий вопросы трансферов игроков в условиях коронавируса. Футбол
Гвардиола заинтересован в подписании еще одного экс-игрока "Шахтера"Гвардиола заинтересован в подписании еще одного экс-игрока "Шахтера"
Клубы Серии A проголосовали за уменьшение зарплат игрокам - глава профсоюза игроков возмущен. ФутболКлубы Серии A проголосовали за уменьшение зарплат игрокам - глава профсоюза игроков возмущен. Футбол
Фонсека хочет купить сразу трех игроков "Шахтера"Фонсека хочет купить сразу трех игроков "Шахтера"
От коронавируса скончался фанат "Чарльтона", который не пропустил ни одного из 1076 матчей команды с 1998 годаОт коронавируса скончался фанат "Чарльтона", который не пропустил ни одного из 1076 матчей команды с 1998 года
Испанский клуб футболиста сборной Украины провел тренировку в режиме видеоконференцииИспанский клуб футболиста сборной Украины провел тренировку в режиме видеоконференции
Народный депутат провел спортивную тренировку под стенами Верховной РадыНародный депутат провел спортивную тренировку под стенами Верховной Рады
Последние новости
Подгружаем последние новости