В Італії бандити пограбували будинок одного з лідерів "Мілану"

Зловмисники забрали коштовності.

В Італії бандити пограбували будинок одного з лідерів
Ернандес – найкращий захисник чемпіонату Італії
© Sky Sports

В Італії бандити пограбували будинок одного з лідерів "Мілана" французького захисника Тео Ернандеса, повідомляє Sky Sport Italia.

Озброєні люди змусили його дівчину Зої Крістофолі відкрити сейф та винесли з нього цінні речі. Повідомляється, що збитки становили 1 мільйон євро, а під час нападу будинку також був 6-місячний син Тео.

Наразі проводяться слідчі дії з цього приводу, поліція намагається встановити особи бандитів за допомогою камер спостережень та свідчень дівчини футболіста.

Ернандеса за підсумками минулого сезону було визнано найкращим захисником італійської Серії А. У Європі відомий за своїми виступами за мадридські "Атлетико" та "Реал", а у складі збірної Франції є переможцем Ліги націй-2021.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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