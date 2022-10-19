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2022-10-19
В Італії бандити пограбували будинок одного з лідерів "Мілану"
Зловмисники забрали коштовності.
Ернандес – найкращий захисник чемпіонату Італії© Sky Sports
В Італії бандити пограбували будинок одного з лідерів "Мілана" французького захисника Тео Ернандеса, повідомляє
Озброєні люди змусили його дівчину Зої Крістофолі відкрити сейф та винесли з нього цінні речі. Повідомляється, що збитки становили 1 мільйон євро, а під час нападу будинку також був 6-місячний син Тео.
Наразі проводяться слідчі дії з цього приводу, поліція намагається встановити особи бандитів за допомогою камер спостережень та свідчень дівчини футболіста.
Ернандеса за підсумками минулого сезону було визнано найкращим захисником італійської Серії А. У Європі відомий за своїми виступами за мадридські "Атлетико" та "Реал", а у складі збірної Франції є переможцем Ліги націй-2021.
Олексій Леонічев, ZN.ua