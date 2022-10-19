В Італії бандити пограбували будинок одного з лідерів "Мілану"

В Італії бандити пограбували будинок одного з лідерів "Мілана" французького захисника Тео Ернандеса, повідомляє Sky Sport Italia .

Озброєні люди змусили його дівчину Зої Крістофолі відкрити сейф та винесли з нього цінні речі. Повідомляється, що збитки становили 1 мільйон євро, а під час нападу будинку також був 6-місячний син Тео.

Наразі проводяться слідчі дії з цього приводу, поліція намагається встановити особи бандитів за допомогою камер спостережень та свідчень дівчини футболіста.

Ернандеса за підсумками минулого сезону було визнано найкращим захисником італійської Серії А. У Європі відомий за своїми виступами за мадридські "Атлетико" та "Реал", а у складі збірної Франції є переможцем Ліги націй-2021.