Вперше за 24 роки на чемпіонаті світу не буде жодного футболіста з УПЛ

Турнір пройде у Катарі.

Вперше за 24 роки на чемпіонаті світу не буде жодного футболіста з УПЛ
Серія з представництвом української ліги тривала 5 турнірів
© upl.ua

Вперше з 1998 року на чемпіонаті світу з футболу не буде жодного гравця з чемпіонату України.

Безперервна серія із представництвом української ліги на мундіалях тривала останні 5 турнірів.

З 2002 року у заявках збірних неодмінно були представники клубів чемпіонату України.

Чемпіонат світу в Катарі пройде з 21 листопада по 18 грудня 2022 року в семи містах: Досі, Лусаїлі, Аль-Вакрі, Аль-Хорі, Аль-Райані, Умм-Салалі та Мадінат-аш-Шамалі.

Збірна України вийшла у фінал відбірного турніру на чемпіонат світу, але там підопічні Олександра Петракова програли Уельсу – 0:1.


Олексій Леонічев, ZN.ua





Интересные новости
Матч грандів аргентинського футболу було завершено достроково після десяти вилученьМатч грандів аргентинського футболу було завершено достроково після десяти вилучень
ЧС-2022 у Катарі: все, що потрібно знати про головну футбольну подію рокуЧС-2022 у Катарі: все, що потрібно знати про головну футбольну подію року
Один із найкращих футбольних клубів світу виставлено на продажОдин із найкращих футбольних клубів світу виставлено на продаж
Усик – Ф'юрі: букмекери назвали фаворита можливого бою за звання абсолютного чемпіона світуУсик – Ф'юрі: букмекери назвали фаворита можливого бою за звання абсолютного чемпіона світу
Футболіст "Шахтаря" потрапив до десятки найкращих дріблерів групового етапу Ліги чемпіонівФутболіст "Шахтаря" потрапив до десятки найкращих дріблерів групового етапу Ліги чемпіонів
Блок рекламы


Похожие новости
Українка стала чемпіонкою світу з кікбоксингуУкраїнка стала чемпіонкою світу з кікбоксингу
Усик – Ф'юрі: букмекери назвали фаворита можливого бою за звання абсолютного чемпіона світуУсик – Ф'юрі: букмекери назвали фаворита можливого бою за звання абсолютного чемпіона світу
Один із найкращих футболістів світу пропустить Мундіаль у Катарі через травмуОдин із найкращих футболістів світу пропустить Мундіаль у Катарі через травму
Україна пропустить чемпіонат світу-2022 з самбо через допуск Росії та БілорусіУкраїна пропустить чемпіонат світу-2022 з самбо через допуск Росії та Білорусі
Зірковий німецький футболіст пропустить другий чемпіонат світу в кар'єрі через травмуЗірковий німецький футболіст пропустить другий чемпіонат світу в кар'єрі через травму
"Донецьк був і буде українським": український олімпійський чемпіон поділився спогадами про Донецьк"Донецьк був і буде українським": український олімпійський чемпіон поділився спогадами про Донецьк
Україна здобула 22 медалі на чемпіонаті світу з бодібілдингуУкраїна здобула 22 медалі на чемпіонаті світу з бодібілдингу
Один із найкращих футбольних клубів світу виставлено на продажОдин із найкращих футбольних клубів світу виставлено на продаж
Український футболіст забив два голи за три хвилини у чемпіонаті ПольщіУкраїнський футболіст забив два голи за три хвилини у чемпіонаті Польщі
Ломаченка призначено обов'язковим претендентом на бій з абсолютним чемпіоном світуЛомаченка призначено обов'язковим претендентом на бій з абсолютним чемпіоном світу
Последние новости
Подгружаем последние новости