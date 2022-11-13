Вперше за 24 роки на чемпіонаті світу не буде жодного футболіста з УПЛ

Вперше з 1998 року на чемпіонаті світу з футболу не буде жодного гравця з чемпіонату України.

Безперервна серія із представництвом української ліги на мундіалях тривала останні 5 турнірів.

З 2002 року у заявках збірних неодмінно були представники клубів чемпіонату України.

Чемпіонат світу в Катарі пройде з 21 листопада по 18 грудня 2022 року в семи містах: Досі, Лусаїлі, Аль-Вакрі, Аль-Хорі, Аль-Райані, Умм-Салалі та Мадінат-аш-Шамалі.

Збірна України вийшла у фінал відбірного турніру на чемпіонат світу, але там підопічні Олександра Петракова програли Уельсу – 0:1.