Зіркові норвезькі біатлоністи виступили проти повернення росіян до міжнародного спорту
Норвезькі спортсмени вважають позицію МОК з цього питання дивною, інформує
Зірки норвезького біатлону висловилися категорично проти повернення російських та білоруських спортсменів на міжнародну арену на тлі продовження війни в Україні.
Слова братів Йоханнеса та Тар'єя Бо, а також Інгрід-Ланнмарк Тандреволл
"Думаю, що це дивно. Ми ще не зовсім там. Я розумію, що у МОК має бути постійна дискусія, але якщо подивитися на ситуацію, то говорити тут нема про що. Ще зарано", – сказав Йоханнес Бо.
Його брат Тар'єй також розкритикував МОК:
"Очевидно, якою буде моя відповідь, тут нема про що говорити. Ви не можете повертати когось тільки тому, що минув якийсь час. Я не бачу змін відтоді, як їх усунули. Спочатку мають відбутися зміни, а потім можна буде це обговорювати. Вони зможуть повернутися, коли війна закінчиться. Це проста математика".
Тандреволл зазначила, що Росія використовує спорт на користь свого керівництва:
"Несподівано, наскільки це рішення є політизованим і як багато визначають гроші. Мабуть, я була дуже наївна раніше, думаючи, що це не так. Дуже наївно розділяти спорт і політику, принаймні, коли ви бачите, як Росія використовує спорт для залучення підтримки. Я думаю, що якщо ми повернемо їх, це може стати неправильним сигналом.
Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет закликав допустити представників РФ та Білорусі до міжнародних змагань у нейтральному статусі за умови, що вони не були помічені в активній підтримці війни в Україні та дотримуються допінгового законодавства.