Зіркові норвезькі біатлоністи виступили проти повернення росіян до міжнародного спорту

Норвезькі спортсмени вважають позицію МОК з цього питання дивною, інформує ZN.ua.

Зіркові норвезькі біатлоністи виступили проти повернення росіян до міжнародного спорту
Йоханнес Бо не бачить причин повертати росіян уже зараз
© Johannessen Sara/NTB Scanpix

Зірки норвезького біатлону висловилися категорично проти повернення російських та білоруських спортсменів на міжнародну арену на тлі продовження війни в Україні.

Слова братів Йоханнеса та Тар'єя Бо, а також Інгрід-Ланнмарк Тандреволл навів портал Nettavisen.

"Думаю, що це дивно. Ми ще не зовсім там. Я розумію, що у МОК має бути постійна дискусія, але якщо подивитися на ситуацію, то говорити тут нема про що. Ще зарано", – сказав Йоханнес Бо.

Його брат Тар'єй також розкритикував МОК:

"Очевидно, якою буде моя відповідь, тут нема про що говорити. Ви не можете повертати когось тільки тому, що минув якийсь час. Я не бачу змін відтоді, як їх усунули. Спочатку мають відбутися зміни, а потім можна буде це обговорювати. Вони зможуть повернутися, коли війна закінчиться. Це проста математика".

Тандреволл зазначила, що Росія використовує спорт на користь свого керівництва:

"Несподівано, наскільки це рішення є політизованим і як багато визначають гроші. Мабуть, я була дуже наївна раніше, думаючи, що це не так. Дуже наївно розділяти спорт і політику, принаймні, коли ви бачите, як Росія використовує спорт для залучення підтримки. Я думаю, що якщо ми повернемо їх, це може стати неправильним сигналом.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет закликав допустити представників РФ та Білорусі до міжнародних змагань у нейтральному статусі за умови, що вони не були помічені в активній підтримці війни в Україні та дотримуються допінгового законодавства.


Данило Слесь, ZN.ua





Интересные новости
МОК назвав дві умови для повернення росіян у світовий спортМОК назвав дві умови для повернення росіян у світовий спорт
"Челсі" оформив рекордний трансфер в історії англійського футболу"Челсі" оформив рекордний трансфер в історії англійського футболу
В Естонії допустили бойкот Олімпіади-2024 у разі допуску росіян та білорусівВ Естонії допустили бойкот Олімпіади-2024 у разі допуску росіян та білорусів
Баскетболіст збірної України провів яскравий матч у Лізі розвитку НБАБаскетболіст збірної України провів яскравий матч у Лізі розвитку НБА
Футболіст "Динамо" та збірної України близький до трансферу в клуб АПЛ – ЗМІФутболіст "Динамо" та збірної України близький до трансферу в клуб АПЛ – ЗМІ
Блок рекламы


Похожие новости
В Естонії допустили бойкот Олімпіади-2024 у разі допуску росіян та білорусівВ Естонії допустили бойкот Олімпіади-2024 у разі допуску росіян та білорусів
Миколенко та Зінченко зіграли один проти одного в українському дербі в АПЛМиколенко та Зінченко зіграли один проти одного в українському дербі в АПЛ
Естонія слідом за Чехією виступила проти бойкоту Олімпіади-2024 у разі допуску росіянЕстонія слідом за Чехією виступила проти бойкоту Олімпіади-2024 у разі допуску росіян
Поки Кулеба закликає МОК не допускати до змагань росіян, НОК "прикриває" людину Медведчука Павла КостенкаПоки Кулеба закликає МОК не допускати до змагань росіян, НОК "прикриває" людину Медведчука Павла Костенка
Чехія не бойкотуватиме Олімпіаду-2024 у разі допуску росіянЧехія не бойкотуватиме Олімпіаду-2024 у разі допуску росіян
НОК України підтримав можливість бойкоту Олімпіади-2024 у разі допуску росіян та білорусівНОК України підтримав можливість бойкоту Олімпіади-2024 у разі допуску росіян та білорусів
Відомий український бодібілдер загинув на війні проти РосіїВідомий український бодібілдер загинув на війні проти Росії
Польща очікує, що 40 країн виступлять проти участі спортсменів з Росії та Білорусі на ОлімпіадіПольща очікує, що 40 країн виступлять проти участі спортсменів з Росії та Білорусі на Олімпіаді
МОК назвав дві умови для повернення росіян у світовий спортМОК назвав дві умови для повернення росіян у світовий спорт
Боєць ЗСУ показав МОК зруйнований росіянами спортивний комплекс у БахмутіБоєць ЗСУ показав МОК зруйнований росіянами спортивний комплекс у Бахмуті
Последние новости
Подгружаем последние новости