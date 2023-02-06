Зіркові норвезькі біатлоністи виступили проти повернення росіян до міжнародного спорту

Зірки норвезького біатлону висловилися категорично проти повернення російських та білоруських спортсменів на міжнародну арену на тлі продовження війни в Україні.

Слова братів Йоханнеса та Тар'єя Бо, а також Інгрід-Ланнмарк Тандреволл навів портал Nettavisen.

"Думаю, що це дивно. Ми ще не зовсім там. Я розумію, що у МОК має бути постійна дискусія, але якщо подивитися на ситуацію, то говорити тут нема про що. Ще зарано", – сказав Йоханнес Бо.

Його брат Тар'єй також розкритикував МОК:

"Очевидно, якою буде моя відповідь, тут нема про що говорити. Ви не можете повертати когось тільки тому, що минув якийсь час. Я не бачу змін відтоді, як їх усунули. Спочатку мають відбутися зміни, а потім можна буде це обговорювати. Вони зможуть повернутися, коли війна закінчиться. Це проста математика".

Тандреволл зазначила, що Росія використовує спорт на користь свого керівництва:

"Несподівано, наскільки це рішення є політизованим і як багато визначають гроші. Мабуть, я була дуже наївна раніше, думаючи, що це не так. Дуже наївно розділяти спорт і політику, принаймні, коли ви бачите, як Росія використовує спорт для залучення підтримки. Я думаю, що якщо ми повернемо їх, це може стати неправильним сигналом.