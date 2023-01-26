У МОК назвали умови для повернення росіян та білорусів до міжнародного спорту

Організація вважає, що спортсменам, які не підтримують війну в Україні, необхідно дати можливість змагатися, інформує ZN.ua.

У МОК назвали умови для повернення росіян та білорусів до міжнародного спорту
МОК готовий повернути росіян та білорусів у міжнародний спорт
© МОК

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) назвав умови, які мають стати основою для повернення спортсменів із Росії та Білорусі до міжнародного спорту.

Виконком МОК після свого засідання підбив підсумки в офіційній заяві.

В організації зазначили, що санкції проти РФ та Білорусі залишаються чинними. Проведення міжнародних турнірів на території обох країн заборонено. Прапори, гімни та інші символи цих країн не мають з'являтися на змаганнях. Офіційні особи не можуть бути запрошені та акредитовані на будь-який спортивний захід міжнародного рівня.

При цьому питання з виступом спортсменів розглядалося окремо. У МОК назвали умови, за яких росіяни та білоруси зможуть повернутися до міжнародного спорту.

Спортсмени виступатимуть у нейтральному статусі та візуально не зможуть ніяк представляти свою країну. На старти зможуть виходити лише ті спортсмени, які не були помічені в активній підтримці повномасштабного військового вторгнення в Україну. Також МОК вимагатиме повного дотримання антидопінгових правил та проводити регулярні перевірки в індивідуальному порядку.

Крім того, Міжнародний олімпійський комітет схвалив пропозицію Олімпійської ради Азії надати представникам Росії та Білорусі можливість виступити на регіональних турнірах із дотриманням усіх вищезазначених умов.

Варто зазначити, що участь російських та білоруських спортсменів на азіатських турнірах поки що не підтверджена спортивними федераціями, які проводять там змагання.


Данило Слесь, ZN.ua





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