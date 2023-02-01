Санкції проти Росії та Білорусі ухвалені одноголосно і не підлягають обговоренню – МОК

Йдеться про три правила, які були затверджені на Олімпійському саміті, інформує ZN.ua.

Санкції проти Росії та Білорусі ухвалені одноголосно і не підлягають обговоренню – МОК
© eurosport.yahoo.com

На тлі своєї готовності повернути російських і білоруських спортсменів у світовий спорт Міжнародний олімпійський комітет наголосив на прагненні беззаперечно виконувати санкції проти спортсменів, а також посадовців цих двох держав, які були одноголосно ухвалені на Олімпійському саміті 9 грудня 2022 року. Про це йдеться в повідомленні пресслужби МОК у Twitter.

"Санкції проти Росії та Білорусі, а також їхніх урядів, не підлягають обговоренню. Вони були одноголосно затверджені нещодавнім Олімпійським самітом 9 грудня 2022 року", – наголосили в організації.

Як зазначається, МОК має намір дотримуватися таких правил:

  • жодних міжнародних спортивних подій, які організовуються чи підтримуються національними олімпійськими комітетами Росії або Білорусі;
  • жодних прапорів, гімнів, кольорів чи будь-яких інших символів цих країн, демонстрованих на будь-якій спортивній події чи зустрічі (з урахуванням усього місця проведення);
  • жоден урядовий чи державний чиновник Росії чи Білорусі не має бути запрошеним чи акредитованим на будь-який міжнародний спортивний захід чи зустріч.


Максим Царук, ZN.ua





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