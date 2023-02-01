Санкції проти Росії та Білорусі ухвалені одноголосно і не підлягають обговоренню – МОК

На тлі своєї готовності повернути російських і білоруських спортсменів у світовий спорт Міжнародний олімпійський комітет наголосив на прагненні беззаперечно виконувати санкції проти спортсменів, а також посадовців цих двох держав, які були одноголосно ухвалені на Олімпійському саміті 9 грудня 2022 року. Про це йдеться в повідомленні пресслужби МОК у Twitter .

"Санкції проти Росії та Білорусі, а також їхніх урядів, не підлягають обговоренню. Вони були одноголосно затверджені нещодавнім Олімпійським самітом 9 грудня 2022 року", – наголосили в організації.

Як зазначається, МОК має намір дотримуватися таких правил: