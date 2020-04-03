Испанская Marca провела голосование за звание лучшего футболиста в истории

Криштиану Роналду выиграл номинацию.

Фото: gazzetta.it

Популярное испанское издание Marca решило провести голосование среди болельщиков, за неофициальное звание лучшего футболиста в истории.

Опрос проводился по системе плей-офф.

Уже в 1/8 финала турнира вылетели венгр Ференц Пушкаш, португалец Эусебио, немец Франц Беккенбауэр, француз Мишель Платини, бразилец Роналдиньо, североирландец Джордж Бест, итальянец Пауло Мальдини и представитель Советского Союза Лев Яшин.

Фото: marca

В четвертьфинале аргентинец Лионель Месси обошел своего соотечественника Альфредо Ди Стефано, а бразилец Роналдо прошел также своего соотечественника Пеле, еще один аргентинец Диего Марадона был лучше голландца Йохана Круиффа, а португалец Криштиану Роналду набрал больше голосов, чем француз Зинедин Зидан.

Фото: marca

В полуфинале CR7 не оставил шансов Марадоне, а Лео с трудом обогнал Роналдо.

В "матче за бронзу" аргентинец в равной борьбе уступил бразильцу.

В главном финале преимущество Криштиану было подавляющим 246 тысяч голосов против 209 тысяч.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Игрок сборной Украины заболел коронавирусомИгрок сборной Украины заболел коронавирусом
Полотенце Брайанта с последнего матча легенды было продано с аукционаПолотенце Брайанта с последнего матча легенды было продано с аукциона
Ломаченко извинился перед православными за призыв рисовать кресты на дверяхЛомаченко извинился перед православными за призыв рисовать кресты на дверях
Вы идиоты, если думаете, что коронавирус – шутка, - Малиновский. ФутболВы идиоты, если думаете, что коронавирус – шутка, - Малиновский. Футбол
От коронавируса скончался фанат "Чарльтона", который не пропустил ни одного из 1076 матчей команды с 1998 годаОт коронавируса скончался фанат "Чарльтона", который не пропустил ни одного из 1076 матчей команды с 1998 года
Блок рекламы


Похожие новости
Один из клубов УПЛ уже 3 месяца не выплачивает зарплаты футболистам, и дело не в коронавирусеОдин из клубов УПЛ уже 3 месяца не выплачивает зарплаты футболистам, и дело не в коронавирусе
"Барселона" в одностороннем порядке сократила футболистам зарплату до 70%, - СМИ"Барселона" в одностороннем порядке сократила футболистам зарплату до 70%, - СМИ
Испанский клуб футболиста сборной Украины провел тренировку в режиме видеоконференцииИспанский клуб футболиста сборной Украины провел тренировку в режиме видеоконференции
Первая в истории шахматная Паралимпиада перенесенаПервая в истории шахматная Паралимпиада перенесена
France Football назвал самого высокооплачиваемого футболистаFrance Football назвал самого высокооплачиваемого футболиста
В клубе футболиста сборной Украины от коронавируса умерли два сотрудникаВ клубе футболиста сборной Украины от коронавируса умерли два сотрудника
В УЕФА признали свою ошибку с будущим названием Евро-2020. ФутболВ УЕФА признали свою ошибку с будущим названием Евро-2020. Футбол
Футболистам итальянской Серии А хотят урезать зарплату до 30%Футболистам итальянской Серии А хотят урезать зарплату до 30%
УЕФА не будет менять название Евро-2020, несмотря на перенос на 2021 год
Греция передала Японии Олимпийский огонь: официальная церемония впервые в истории прошла без зрителейГреция передала Японии Олимпийский огонь: официальная церемония впервые в истории прошла без зрителей
Последние новости
Подгружаем последние новости