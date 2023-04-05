Світоліна відновила кар'єру та провела перший матч після тривалої паузи

Українська тенісистка не виступала на турнірах із весни минулого року, інформує ZN.ua.

Світоліна відновила кар'єру та провела перший матч після тривалої паузи
Світоліна повернулася на корт
© btu.org.ua

Колишня перша ракетка України Еліна Світоліна відновила кар'єру матчем на турнірі WTA 500 у Чарльстоні (США).

Українка отримала wild card від організаторів турніру та у першому колі зустрічалася з представницею Казахстану Юлією Путінцевою.

Перший сет поєдинку завершився на користь українки з рахунком 7:6, але у наступних двох партіях сильнішою була суперниця, яка здобула підсумкову перемогу – 2:6, 4:6.

After 13 months away from Tour, @ElinaSvitolina secures her first set back! #CharlestonOpen pic.twitter.com/ULFsBkSr5y

- wta (@WTA) April 3, 2023

Нагадаємо, Еліна Світоліна є колишньою третьою ракеткою світу та найкращою тенісисткою в історії України. Вона зробила паузу у кар'єрі у березні минулого року, після чого народила дитину. У грудні стало відомо, що тенісистка поновила тренування.


Данило Слесь, ZN.ua





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