Світоліна відновила кар'єру та провела перший матч після тривалої паузи

Колишня перша ракетка України Еліна Світоліна відновила кар'єру матчем на турнірі WTA 500 у Чарльстоні (США).

Українка отримала wild card від організаторів турніру та у першому колі зустрічалася з представницею Казахстану Юлією Путінцевою.

Перший сет поєдинку завершився на користь українки з рахунком 7:6, але у наступних двох партіях сильнішою була суперниця, яка здобула підсумкову перемогу – 2:6, 4:6.