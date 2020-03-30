Усик вновь удивил многих новым цирковым трюком
Тренировки украинца проходят разнопланово.
Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (17-0, 13 КО) снова продемонстрировал свое мастерство в цирковых номерах.
На этот раз он совместил элементы жонглирования и эквилибристики.
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Усик снова шокировал фанатов, пожонглировав держа равновесие ? В следующем бою украинец, напомним, сразится с Дереком Чисорой ? #украинскийбокс #усик #усикчисора #лакипанчнет #ukrainianboxing #usyk #usykchisora #luckypunchnet
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Luckypunch: ЕЩЕ БОЛЬШЕ БОКСА?(@luckypunchnet)
Украинец продолжает подготовку ко второму бою в хэвивейте.
Напомним, бой против обладателя пояса WBO Inter-Continental, британца Дерека Чисоры (32-9, 23 КО) должен состояться 23 мая в Лондоне на арене О2.
Ранее Усик продемонстрировал ловкость в цирковом номере с монетами.