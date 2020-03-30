Усик вновь удивил многих новым цирковым трюком

Фото: Boxing Scene

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (17-0, 13 КО) снова продемонстрировал свое мастерство в цирковых номерах.

На этот раз он совместил элементы жонглирования и эквилибристики.

Украинец продолжает подготовку ко второму бою в хэвивейте.

Напомним, бой против обладателя пояса WBO Inter-Continental, британца Дерека Чисоры (32-9, 23 КО) должен состояться 23 мая в Лондоне на арене О2.

Ранее Усик продемонстрировал ловкость в цирковом номере с монетами.