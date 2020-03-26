Футбольный клуб "Ворскла" в борьбе с коронавирусом закупил оборудование полтавской областной больнице

Клуб не дистанцируется от борьбы с коронавирусом.

Футбольный клуб "Ворскла" в борьбе с коронавирусом закупил оборудование полтавской областной больнице
Фото: Ворскла

Клуб Украинской Премьер-лиги - "Ворскла" передал первую партию помощи на борьбу с коронавирусом.

"Ворскла" передала оборудование "Полтавской областной клинической инфекционной больнице". В частности, это мониторы пациента uMEC12 и инфузорные насосы Benefusion VP1.

"Пандемия, которая сейчас бушует в мире, никого не может оставить равнодушным. Сейчас все должны объединиться вокруг этой беды. И если есть возможность оказать помощь, это нужно обязательно делать. Часть из того, что мы анонсировали ранее, сегодня уже воплощена, и мы продолжаем держать руку на пульсе. Готовы оперативно реагировать на любые потребности медицинских учреждений Полтавщины", - цитирует президента клуба Романа Черняка пресс-служба "зелено-белых".

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