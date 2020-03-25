Восемь клубов Английской Премьер-Лиги выступают против участия "Манчестер Сити" в следующем сезоне Лиги Чемпионов

Не удивительно, что в их числе находятся земляки "горожан" по Манчестеру.

Фото: dailymail.co.uk Владелец "Челси" Роман Абрамович (слева вверху) и по часовой стрелке - вице-президент МЮ Эдвард Вудворт, владелец "Ливерпуля" Джон Генри и президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви

Восемь клубов Английской Премьер-Лиги написали совместное заявление в Спортивный арбитражный суд (CAS) для того, чтобы не допустить участия "Манчестер Сити" в следующем розыгрыше Лиги Чемпионов, сообщает Daily Mail.

Из верхней части турнирной таблицы АПЛ это заявление подписали все клубы, за исключением "Шеффилд Юнайтед" и, собственно, "МанСити", уточняет издание.

Клубы, среди которых "Челси", "Арсенал", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм" и "Ливерпуль" считают, что "Манчестер Сити" будет пытаться продлить сроки касательно рассмотрения апелляции из-за ситуации с коронавирусом, и таким образом это позволит "горожанам" принять участие в следующем розыгрыше турнира.

Все 8 клубов категорически против такого решения.

Напомним, в UEFA решили исключить "Манчестер Сити" из еврокубков на следующие два сезона, из-за нарушения финансового фэйр-плей.

Клуб с "Этихад" уже подал апелляцию.