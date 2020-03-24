Премьер-министр Японии объявил о переносе Олимпиады на 2021 год

Игры должны состояться не позже следующего лета.

Премьер-министр Японии объявил о переносе Олимпиады на 2021 год
Фото: Kazuhiro NOGI

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о переносе летней Олимпиады на 2021 год в связи с пандемией коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщает Reuters.

Япония обратилась с соответствующим предложением к главе Международного олимпийского комитета Томасу Баху, и тот поддержал его. Ожидается, что соревнования состоятся не позднее лета 2021 года.

Из-за коронавируса отменены или перенесены многие крупные международные соревнования и национальные турниры, однако в Токио долго настаивали, что Олимпиада состоится в намеченные сроки.

Олимпийские игры должны были начаться 24 июля, но несколько стран предупредили, что не отправят своих спортсменов на соревнования, если они пройдут в назначенные сроки. Среди них - Канада и Австралия.

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