Сборная Украины по хоккею после поражения от Японии на ЧМ потеряла шансы на повышение

Украинская команда после поражения от Японии не сможет выиграть турнир, информирует ZN.ua.

Сборная Украины по хоккею после поражения от Японии на ЧМ потеряла шансы на повышение
Украинские хоккеисты останутся в дивизионе 1B
© ФХУ

30 апреля сборная Украины по хоккею провела третий матч на чемпионате мира-2022 в дивизионе 1B.

Украинская команда встречалась с Японией и потерпела поражение со счетом 2:8.

После этой неудачи подопечные Вадима Шахрайчука потеряли шансы на выход в дивизион 1A. Путевку туда получит только победитель турнира.

Украинцы на старте мирового первенства победили Сербию (7:0), после чего по буллитам проиграли Польше (2:3).

ЧМ по хоккею в дивизионе 1B проходит в Польше с 26 апреля по 1 мая. Заключительный матч на турнире украинцы проведут 1 мая против Эстонии.

Стоит отметить, что на понижение в дивизион 2A после поражения от Эстонии (2:4) пойдет сборная Сербии.


Данил Слесь, ZN.ua

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