Сборная Украины по хоккею после поражения от Японии на ЧМ потеряла шансы на повышение

30 апреля сборная Украины по хоккею провела третий матч на чемпионате мира-2022 в дивизионе 1B.

Украинская команда встречалась с Японией и потерпела поражение со счетом 2:8.

После этой неудачи подопечные Вадима Шахрайчука потеряли шансы на выход в дивизион 1A. Путевку туда получит только победитель турнира.

Украинцы на старте мирового первенства победили Сербию (7:0), после чего по буллитам проиграли Польше (2:3).

ЧМ по хоккею в дивизионе 1B проходит в Польше с 26 апреля по 1 мая. Заключительный матч на турнире украинцы проведут 1 мая против Эстонии.

Стоит отметить, что на понижение в дивизион 2A после поражения от Эстонии (2:4) пойдет сборная Сербии.