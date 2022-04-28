"Ливерпуль" объявил о продлении контракта с Клоппом

Наставник продолжит тренировать "мерсисайдцев".

Клопп остается в "Ливерпуле"
© liverpoolfc.com

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп продлил контракт с мерсисайдским клубом, сообщается на официальном сайте команды.

Также "Ливерпуль" пролонгировал соглашения с ассистентами немецкого специалиста Пепейном Лейндерсом и Петером Кравицем.

По информации СМИ, Клопп и весь его штаб продлили контракты до 2026 года.

Напомним, что 54-летний Клопп тренирует "Ливерпуль" с 2015 года. За это время он выиграл с клубом 5 трофеев, включая чемпионат Англии и Лигу чемпионов.

До "Ливерпуля" немец тренировал в Германии "Майнц" и дортмундскую "Боруссию".


Алексей Леоничев, ZN.ua

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