"Манчестер Сити" объявил о трансфере одного из лучших нападающих мира

"Манчестер Сити" на официальном сайте объявил о трансфере нападающего дортмундской "Боруссии" и сборной Норвегии Эрлинга Холанда.

Английский клуб достиг принципиальной договорённости о приобретении игрока с дортмундской "Боруссией". Норвежский футболист перейдёт в "Манчестер Сити" 1 июля 2022 года и будет выступать за команду со следующего сезона.

О сумме трансфера не сообщается, но эксперты оценивают 22-летнего игрока в пределах от 60 до 75 миллионов евро.

Напомним, Холанд подписал контракт с "Боруссией" в начале 2020 года, перейдя из австрийского "Зальцбурга".

За "Боруссию" Холанд забил 85 голов и отдал 23 результативные передачи в 88 матчах.