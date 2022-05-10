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2022-05-10
"Манчестер Сити" объявил о трансфере одного из лучших нападающих мира
Норвежец продолжит карьеру в Англии.
Холанд - игрок "Ман Сити"© bvb.de
"Манчестер Сити" на официальном
Английский клуб достиг принципиальной договорённости о приобретении игрока с дортмундской "Боруссией". Норвежский футболист перейдёт в "Манчестер Сити" 1 июля 2022 года и будет выступать за команду со следующего сезона.
О сумме трансфера не сообщается, но эксперты оценивают 22-летнего игрока в пределах от 60 до 75 миллионов евро.
Напомним, Холанд подписал контракт с "Боруссией" в начале 2020 года, перейдя из австрийского "Зальцбурга".
За "Боруссию" Холанд забил 85 голов и отдал 23 результативные передачи в 88 матчах.
Алексей Леоничев, ZN.ua