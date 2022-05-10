"Манчестер Сити" объявил о трансфере одного из лучших нападающих мира

Норвежец продолжит карьеру в Англии.

Холанд - игрок "Ман Сити"
© bvb.de

"Манчестер Сити" на официальном сайте объявил о трансфере нападающего дортмундской "Боруссии" и сборной Норвегии Эрлинга Холанда.

Английский клуб достиг принципиальной договорённости о приобретении игрока с дортмундской "Боруссией". Норвежский футболист перейдёт в "Манчестер Сити" 1 июля 2022 года и будет выступать за команду со следующего сезона.

О сумме трансфера не сообщается, но эксперты оценивают 22-летнего игрока в пределах от 60 до 75 миллионов евро.

Напомним, Холанд подписал контракт с "Боруссией" в начале 2020 года, перейдя из австрийского "Зальцбурга".

За "Боруссию" Холанд забил 85 голов и отдал 23 результативные передачи в 88 матчах.


Алексей Леоничев, ZN.ua

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