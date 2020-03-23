УЕФА официально отложил проведение финалов еврокубков

К переформатированию турниров уже приступила рабочая группа.

УЕФА на своем официальном сайте объявила о решении отложить финалы еврокубковых турниров, которые были первоначально запланированы на май 2020 года.

Решение связано с распространением коронавируса (COVID-19) в Европе.

Таким образом, отложены будут следующие матчи:

Финал Лиги Чемпионов УЕФА среди женщин

среди женщин Финал Лиги Европы УЕФА

Финал Лиги Чемпионов УЕФА

Сообщается, что на данный момент неизвестно, когда будут сыграны эти матчи. На прошлой неделе была создана рабочая группа под председательством президента УЕФА Александера Чеферина, которая проанализирует имеющиеся варианты.