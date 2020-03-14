Усик окропил спреем Чисору на дуэли взглядов

Состоялась пресс-конференция бойцов перед майским поединком.

Александр Усик и Дерек Чисора
Фото: Matchroom Boxing
Александр Усик и Дерек Чисора

Сегодня в Лондоне прошла первая пресс-конференция между бывшим абсолютным чемпионом мира в крузервейте Александром Усиком (17-0, 13 КО) и владельцем пояса WBO Inter-Continental в хевивйте Дереком Чисорой (32-9, 23 КО).

После общения с прессой оба бойца провели традиционную дуэль взглядов, которая закончилась не традиционным для таких случаев селфи боксеров.

А по окончании фотосессии украинец побрызгал всех антисептиком, по-видимому, вытравливая нечистый дух.

Напомним, что поединок пройдет 23 мая в Лондоне, на арене O2.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Киевский полумарафон отложили из-за коронавирусаКиевский полумарафон отложили из-за коронавируса
НХЛ приостановила сезонНХЛ приостановила сезон
Все матчи на стадионе НСК "Олимпийский" в Киеве будут проводиться без зрителей до 3 апреляВсе матчи на стадионе НСК "Олимпийский" в Киеве будут проводиться без зрителей до 3 апреля
Определился последний полуфиналист Кубка Украины по футболуОпределился последний полуфиналист Кубка Украины по футболу
"Шахтер" сделал широкий шаг к четвертьфиналу Лиги Европы"Шахтер" сделал широкий шаг к четвертьфиналу Лиги Европы
Блок рекламы


Похожие новости
Усик и Чисора официально согласовали дату бояУсик и Чисора официально согласовали дату боя
Со-промоутер Усика желает украинцу проигрыша в бою против ЧисорыСо-промоутер Усика желает украинцу проигрыша в бою против Чисоры
В этом году Усик не сможет драться за пояс чемпиона мира в супертяжелом весе, - промоутерВ этом году Усик не сможет драться за пояс чемпиона мира в супертяжелом весе, - промоутер
Организаторы запретили финальную дуэль взглядов между Фьюри и УайлдеромОрганизаторы запретили финальную дуэль взглядов между Фьюри и Уайлдером
Уайлдер и Фьюри перед боем размялись на дуэли взглядов, устроив постановочную толкотнюУайлдер и Фьюри перед боем размялись на дуэли взглядов, устроив постановочную толкотню
Усик вновь травмировался: бой украинца откладываетсяУсик вновь травмировался: бой украинца откладывается
Усик дал свой прогноз на реванш Уайлдер – ФьюриУсик дал свой прогноз на реванш Уайлдер – Фьюри
Усик поддержал Ломаченко после видео с роSSийским спецназомУсик поддержал Ломаченко после видео с роSSийским спецназом
Уже в марте Усик может стать чемпионом в хэвивейте: у Джошуа сегодня истекает срок для выбора следующего соперникаУже в марте Усик может стать чемпионом в хэвивейте: у Джошуа сегодня истекает срок для выбора следующего соперника
Промоутер Усика назвал дату боя украинца с ЧисоройПромоутер Усика назвал дату боя украинца с Чисорой
Последние новости
Подгружаем последние новости