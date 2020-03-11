Футбольный матч Польша - Украина пройдет без зрителей

Власти принимают меры для борьбы с коронавирусом.

Футбольный матч Польша - Украина пройдет без зрителей
Фото: wyborcza.pl

Власти Польши объявили о введении ряда мер для борьбы с распространением коронавируса, сообщает sport.ua, ссылаясь на польское издание wyborcza.pl.

В том числе отменены массовые собрания и мероприятия.

Сообщается, что контрольный матч Польша - Украина 31-го марта состоится, однако пройдет без болельщиков и будет показан по ТВ.

Подробности ситуации польское правительство обещает сообщить в ближайшее время. В стране подтверждено 18 случаев заболевания коронавирусом.

Добавим, что поединок должен состояться в Хожуве.

Скорее всего без зрителей пройдет и контрольный матч Франция - Украина.

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