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2020-03-11
Футбольный матч Польша - Украина пройдет без зрителей
Власти принимают меры для борьбы с коронавирусом.
Фото: wyborcza.pl
Власти Польши объявили о введении ряда мер для борьбы с распространением коронавируса, сообщает sport.ua, ссылаясь на польское издание wyborcza.pl.
В том числе отменены массовые собрания и мероприятия.
Сообщается, что контрольный матч Польша - Украина 31-го марта состоится, однако пройдет без болельщиков и будет показан по ТВ.
Подробности ситуации польское правительство обещает сообщить в ближайшее время. В стране подтверждено 18 случаев заболевания коронавирусом.
Добавим, что поединок должен состояться в Хожуве.
Скорее всего без зрителей пройдет и контрольный матч Франция - Украина.