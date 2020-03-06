Ралли "Фортеця" в Каменце-Подольском перенесено из-за коронавируса

Организаторы учли рекомендации Минздрава.

Фото: rally.in.ua

Второй этап чемпионата Украины по ралли в Каменце-Подольском Хмельницкой области – Ралли "Фортеця", который был запланирован на 8 по 10 мая, перенесен на неопределенный срок из-за ситуации с распространением коронавируса, сообщает Rally.in.ua.

Такое решение было принято на заседание организационного комитета соревнований.

Членами оргкомитета были приняты во внимание рекомендации Министерства здравоохранения Украины по предотвращению распространения коронавируса. Новая дата проведения соревнования будет определена позже в зависимости от дальнейшего развития событий с коронавирусом.

Ранее заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в Украине собираются приостановить проведение спортивных мероприятий из-за коронавируса.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Барселона" готова отдать двух футболистов и 70 млн евро за игрока "Интера""Барселона" готова отдать двух футболистов и 70 млн евро за игрока "Интера"
Фаны "Райо Вальекано" в матче против "Альбасете" трансформировали украинца Зозулю из нациста в коммунистаФаны "Райо Вальекано" в матче против "Альбасете" трансформировали украинца Зозулю из нациста в коммуниста
Японских болельщиков выдворили с матча Бундеслиги из-за коронавирусаЯпонских болельщиков выдворили с матча Бундеслиги из-за коронавируса
Соглашение Японии с МОК потенциально позволяет отложить проведение Олимпиады, - министрСоглашение Японии с МОК потенциально позволяет отложить проведение Олимпиады, - министр
Украина подпустила Турцию в таблице коэффициентов УЕФАУкраина подпустила Турцию в таблице коэффициентов УЕФА
Блок рекламы


Похожие новости
В Украине собираются приостановить проведение спортивных мероприятий из-за коронавирусаВ Украине собираются приостановить проведение спортивных мероприятий из-за коронавируса
Футбол может стать лекарством от коронавируса, - президент ФИФАФутбол может стать лекарством от коронавируса, - президент ФИФА
Матч Лиги Чемпионов могут провести за закрытыми дверями в связи с эпидемией коронавирусаМатч Лиги Чемпионов могут провести за закрытыми дверями в связи с эпидемией коронавируса
Японских болельщиков выдворили с матча Бундеслиги из-за коронавирусаЯпонских болельщиков выдворили с матча Бундеслиги из-за коронавируса
Центральный матч Серии А между "Ювентусом" и "Интером" завтра не состоится из-за коронавируса. ФутболЦентральный матч Серии А между "Ювентусом" и "Интером" завтра не состоится из-за коронавируса. Футбол
"Феррари" приняла меры в связи со вспышкой коронавируса в Италии"Феррари" приняла меры в связи со вспышкой коронавируса в Италии
Чемпионат мира по настольному теннису перенесли из-за коронавирусаЧемпионат мира по настольному теннису перенесли из-за коронавируса
Самый дорогой игрок "Реала" в истории пропустит матчи Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити" из-за перелома лодыжкиСамый дорогой игрок "Реала" в истории пропустит матчи Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити" из-за перелома лодыжки
"Динамо" потребовало от УАФ объяснений из-за решения по матчу с "Ворсклой". Футбол"Динамо" потребовало от УАФ объяснений из-за решения по матчу с "Ворсклой". Футбол
Статусный марафон отменили из-за коронавирусаСтатусный марафон отменили из-за коронавируса
Последние новости
Подгружаем последние новости