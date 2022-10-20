Матч "Шахтаря" у дев'ятому турі УПЛ перенесено на невизначений термін

Матч між донецьким "Шахтарем" та "Минаєм" у дев'ятому турі української Прем'єр-ліги перенесено на невизначений термін.

Поєдинок мав відбутися у суботу, 22 жовтня. За інформацією UA-Football, такий крок був ініціативою "гірників" у зв'язку зі щільним графіком ігор.

Вже 25 жовтня "Шахтар" проведе важливий поєдинок п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів проти "Селтіка".

Варто зазначити, що раніше низку матчів УПЛ переносили через посилення ракетних обстрілів з боку Росії.