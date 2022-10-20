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2022-10-20
Матч "Шахтаря" у дев'ятому турі УПЛ перенесено на невизначений термін
"Гірники" не зіграють із "Минаєм" 22 жовтня.
Матч відкладено через щільний графік "Шахтаря"© ФК Шахтер
Матч між донецьким "Шахтарем" та "Минаєм" у дев'ятому турі української Прем'єр-ліги перенесено на невизначений термін.
Поєдинок мав відбутися у суботу, 22 жовтня. За
Вже 25 жовтня "Шахтар" проведе важливий поєдинок п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів проти "Селтіка".
Варто зазначити, що раніше низку матчів УПЛ переносили через посилення ракетних обстрілів з боку Росії.
Данило Слесь, ZN.ua