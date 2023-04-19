"Інгулець" завдяки пенальті обіграв "Рух" у перенесеному матчі УПЛ

Команди провели гру десятого туру.

19 квітня відбувся перенесений матч десятого туру української Прем'єр-ліги, у якому "Інгулець" на своєму полі приймав львівський "Рух", інформує ZN.ua .

"Інгулець" переміг на своєму полі © ФК Рух

Долю поєдинку вирішив епізод на 15-й хвилині, коли м'яч влучив у руку Роману, а арбітр призначив пенальті, який реалізував Ковальов.

Команда з Петрового володіла ініціативою та довела справу до перемоги. На 90-й хвилині "Рух" залишився в меншості після видалення Соломона.

"Інгульець" – "Рух" – 1:0

Гол: Ковальов, 15 (з пенальті)

Відеоогляд матчу

Варто зазначити, що перед матчем "Рух" хотів профінансувати використання системи VAR, але "Інгулець" проігнорував цю ініціативу, тому відеоповтори на грі були відсутні.

Після цього матчу "Інгулець" набрав 25 очок і посідає дев'яте місце у турнірній таблиці УПЛ. "Рух" із 19 очками йде передостаннім.