"Динамо" обіграло аутсайдера у перенесеному матчі УПЛ

Кияни впоралися з "Інгульцем".

"Динамо" здобуло важливі три очки
© Сайт ФК "Динамо Київ"

Київське "Динамо" обіграло "Інгульець" у перенесеному матчі першого туру української Прем'єр-ліги.

Команда Мірчі Луческу здобула перемогу у Києві з рахунком 2:1.

Дубль у складі киян ще до перерви оформив Циганков. На 32-й хвилині хавбек реалізував пенальті після фолу Коробенка на Буяльському, а на першій доданій хвилині відправив м'яч у порожні ворота після вдалих дій Дубінчака.

У середині другого тайму "Інгулець" скоротив відставання у рахунку зусиллями Сітало, але врятувати нічию гості не змогли.

"Інгулець" – "Динамо" – 1:2

Голи: Сітало, 62 – Циганков, 32 (з пенальті), 45+1

Відеоогляд матчу

Очікується.

"Динамо" набрало 23 очки і увійшло до топ-3 турнірної таблиці УПЛ, відстаючи від лідируючого "Дніпра-1" на дев'ять очок. "Шахтар" йде другим і випереджає киян на чотири пункти, маючи гру в запасі.

Це був перший поєдинок "Інгульця" під керівництвом хорвата Младена Бартуловича – раніше клуб звільнив Сергія Лавріненка. Команда залишається на останньому місці у таблиці.


Данило Слесь, ZN.ua





Интересные новости
Швейцарія вперше в історії виграла Кубок Біллі Джин КінгШвейцарія вперше в історії виграла Кубок Біллі Джин Кінг
ЧС-2022 у Катарі: все, що потрібно знати про головну футбольну подію рокуЧС-2022 у Катарі: все, що потрібно знати про головну футбольну подію року
"У підвалах сидять діти": олімпійський чемпіон Верняєв відповів президенту МОК Баху на заклик не карати росіян"У підвалах сидять діти": олімпійський чемпіон Верняєв відповів президенту МОК Баху на заклик не карати росіян
Колишній хорватський футболіст очолив клуб УПЛКолишній хорватський футболіст очолив клуб УПЛ
"Наш дім - Кривий Ріг": клуб УПЛ "Кривбас" заявив про бажання проводити матчі у рідному місті"Наш дім - Кривий Ріг": клуб УПЛ "Кривбас" заявив про бажання проводити матчі у рідному місті
Блок рекламы


Похожие новости
"Наш дім - Кривий Ріг": клуб УПЛ "Кривбас" заявив про бажання проводити матчі у рідному місті"Наш дім - Кривий Ріг": клуб УПЛ "Кривбас" заявив про бажання проводити матчі у рідному місті
Український футболіст знепритомнів у матчі УПЛУкраїнський футболіст знепритомнів у матчі УПЛ
Футболіст збірної України травмувався у матчі АПЛФутболіст збірної України травмувався у матчі АПЛ
Малиновський відзначився гольовим пасом у матчі чемпіонату ІталіїМалиновський відзначився гольовим пасом у матчі чемпіонату Італії
УПЛ посуне часові слоти матчів у зв'язку з економією електроенергіїУПЛ посуне часові слоти матчів у зв'язку з економією електроенергії
"Динамо" розгромило "Чорноморець" у матчі УПЛ"Динамо" розгромило "Чорноморець" у матчі УПЛ
"Шахтар" впевнено обіграв "Інгулець" у матчі УПЛ"Шахтар" впевнено обіграв "Інгулець" у матчі УПЛ
Український футболіст забив гол у третьому матчі поспіль за шотландський клубУкраїнський футболіст забив гол у третьому матчі поспіль за шотландський клуб
Україна планує провести матчі футбольного ЧС-2030 у Криму та на ДонбасіУкраїна планує провести матчі футбольного ЧС-2030 у Криму та на Донбасі
"Динамо" програло "Фенербахче" у своєму останньому єврокубковому матчі сезону"Динамо" програло "Фенербахче" у своєму останньому єврокубковому матчі сезону
Последние новости
Подгружаем последние новости