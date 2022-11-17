"Динамо" обіграло аутсайдера у перенесеному матчі УПЛ

Київське "Динамо" обіграло "Інгульець" у перенесеному матчі першого туру української Прем'єр-ліги.

Команда Мірчі Луческу здобула перемогу у Києві з рахунком 2:1.

Дубль у складі киян ще до перерви оформив Циганков. На 32-й хвилині хавбек реалізував пенальті після фолу Коробенка на Буяльському, а на першій доданій хвилині відправив м'яч у порожні ворота після вдалих дій Дубінчака.

У середині другого тайму "Інгулець" скоротив відставання у рахунку зусиллями Сітало, але врятувати нічию гості не змогли.

"Інгулець" – "Динамо" – 1:2

Голи: Сітало, 62 – Циганков, 32 (з пенальті), 45+1

Відеоогляд матчу

Очікується.

"Динамо" набрало 23 очки і увійшло до топ-3 турнірної таблиці УПЛ, відстаючи від лідируючого "Дніпра-1" на дев'ять очок. "Шахтар" йде другим і випереджає киян на чотири пункти, маючи гру в запасі.

Це був перший поєдинок "Інгульця" під керівництвом хорвата Младена Бартуловича – раніше клуб звільнив Сергія Лавріненка. Команда залишається на останньому місці у таблиці.