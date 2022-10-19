Найближчий матч "Динамо" перенесено на невизначений термін

Кияни мали зіграти з "Металістом" в УПЛ.

Найближчий матч
"Динамо" не зіграє з "Металістом" 20 жовтня
© Сайт ФК "Динамо Київ"

Матч восьмого туру української Прем'єр-ліги між київським "Динамо" та харківським "Металістом" перенесено на невизначений термін.

Про це повідомила прес-служба столичного клубу.

Таке рішення прийнято "у зв'язку із ситуацією, що склалася в столиці України". Крім того, не відбудеться поєдинок юнацьких команд клубів.

Нові дати матчів стануть відомими пізніше. Поєдинок "Динамо" та "Металіста" мав відбутися 20 жовтня.

Останнім часом Росія посилила обстріл України ракетами та безпілотниками. Ряд ударів було завдано по Києву, у зв'язку з чим проведення спортивних заходів у столиці стало неможливим.


Данило Слесь, ZN.ua





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