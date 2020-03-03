Матч Лиги Чемпионов могут провести за закрытыми дверями в связи с эпидемией коронавируса

"Ювентус" и "Лион" могут сыграть без зрителей.

Матч Лиги Чемпионов могут провести за закрытыми дверями в связи с эпидемией коронавируса
"Альянц Арена" в Турине
Фото: ФК "Ювентус"

Ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов между "Ювентусом" и "Лионом", который намечен на 17 марта в Турине, может пройти при закрытых трибунах, сообщает L’Equipe.

Потенциальное ограничение связано с эпидемией коронавируса в Италии, в частности на севере этой страны.

Также под вопросом проведение матча между "Пари Сен-Жермен" и дортмундской "Боруссией", который состоится неделей ранее в Париже.

Напомним, матч Серии А в Турине между "Ювентусом" и "Интером" был перенесен на 13 мая. Изначально встречу планировали провести при пустых трибунах.

Также на завтрашнем матче "бьянконери" с "Миланом" в полуфинале Кубка Италии будет действовать ограничение на посещение фанатами из регионов под карантином.

Добавим, что первый матч между "Юве" и "Лионом" завершился минимальной победой французской команды (1:0).

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Все шесть немецких клубов выиграли первые матчи плей-офф еврокубковВсе шесть немецких клубов выиграли первые матчи плей-офф еврокубков
Фаны "Райо Вальекано" в матче против "Альбасете" трансформировали украинца Зозулю из нациста в коммунистаФаны "Райо Вальекано" в матче против "Альбасете" трансформировали украинца Зозулю из нациста в коммуниста
Японских болельщиков выдворили с матча Бундеслиги из-за коронавирусаЯпонских болельщиков выдворили с матча Бундеслиги из-за коронавируса
3-кратного олимпийского чемпиона по плаванию дисквалифицировали на 8 лет за употребление допинга3-кратного олимпийского чемпиона по плаванию дисквалифицировали на 8 лет за употребление допинга
Украина подпустила Турцию в таблице коэффициентов УЕФАУкраина подпустила Турцию в таблице коэффициентов УЕФА
Блок рекламы


Похожие новости
Японских болельщиков выдворили с матча Бундеслиги из-за коронавирусаЯпонских болельщиков выдворили с матча Бундеслиги из-за коронавируса
"Ювентус" на домашних матчах намерен применить к болельщикам дискриминацию по принципу местожительства"Ювентус" на домашних матчах намерен применить к болельщикам дискриминацию по принципу местожительства
Украинец Малиновский стал автором одного из семи голов в ворота "Лечче" в матче Серии АУкраинец Малиновский стал автором одного из семи голов в ворота "Лечче" в матче Серии А
В одном матче Украинской хоккейной лиги зрители увидели сразу две яркие дракиВ одном матче Украинской хоккейной лиги зрители увидели сразу две яркие драки
Уайлдер официально активировал пункт о матч-реванше с ФьюриУайлдер официально активировал пункт о матч-реванше с Фьюри
Фаны "Райо Вальекано" в матче против "Альбасете" трансформировали украинца Зозулю из нациста в коммунистаФаны "Райо Вальекано" в матче против "Альбасете" трансформировали украинца Зозулю из нациста в коммуниста
Центральный матч Серии А между "Ювентусом" и "Интером" завтра не состоится из-за коронавируса. ФутболЦентральный матч Серии А между "Ювентусом" и "Интером" завтра не состоится из-за коронавируса. Футбол
Руководство "Реала" и Ла Лиги пригласило клуб из Уханя на завтрашний матч с "Барселоной"Руководство "Реала" и Ла Лиги пригласило клуб из Уханя на завтрашний матч с "Барселоной"
Принадлежащий "Динамо" игрок своим хет-триком "похоронил" киевскую команду в матче УПЛПринадлежащий "Динамо" игрок своим хет-триком "похоронил" киевскую команду в матче УПЛ
Украинец Лень оформил дабл-дабл в матче НБАУкраинец Лень оформил дабл-дабл в матче НБА
Последние новости
Подгружаем последние новости