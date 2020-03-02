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2020-03-02
Впервые в истории турнир по сумо в Японии пройдет без зрителей.
Когда обстоятельства сильнее традиций.
Фото: vlasti.net
Впервые в истории Кубок императора Японии по сумо пройдет за закрытыми дверями.
Такое решение принял Совет директоров Ассоциации сумо Японии на внеочередной сессии в Осаке, сообщает Kyodo News. Причиной стала вспышка коронавируса.
Турнир пройдет в Осаке с 8 по 22 марта. Рассматривался также вариант с отменой соревнований, но в итоге их было решено провести так, чтобы зрители не подвергались опасности.
Ранее в Японии были отложены матчи футбольного и регбийного чемпионатов.