Впервые в истории турнир по сумо в Японии пройдет без зрителей.

Когда обстоятельства сильнее традиций.

Впервые в истории Кубок императора Японии по сумо пройдет за закрытыми дверями.

Такое решение принял Совет директоров Ассоциации сумо Японии на внеочередной сессии в Осаке, сообщает Kyodo News. Причиной стала вспышка коронавируса.

Турнир пройдет в Осаке с 8 по 22 марта. Рассматривался также вариант с отменой соревнований, но в итоге их было решено провести так, чтобы зрители не подвергались опасности.

Ранее в Японии были отложены матчи футбольного и регбийного чемпионатов.