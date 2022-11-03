"Мої пацани – герої": Йовічевіч підбив підсумок виступу "Шахтаря" у Лізі чемпіонів

Головний тренер донецького "Шахтаря" Ігор Йовічевіч після поразки від "Лейпцига" (0:4) оцінив виступ своєї команди у групі Ліги чемпіонів.

"Ми зараз знаходимося в такій ситуації, що те, що робить команда – це неймовірно. Граємо чемпіонат країни, в якій йде війна. Маю думати про інші речі, не лише про футбол.

По-спортивному мої пацани – герої. Критикувати дуже легко, хоча тут нема за що критикувати. Коли грає "Дніпро-1", коли грає "Динамо", ми маємо бути всі разом. Повинні підтримувати одне одного. Маємо вболівати один за одного, тому що це Україна", – сказав Йовічевіч в ефірі MEGOGO.

"Шахтар" завершив груповий етап ЛЧ на третьому місці у групі F, набравши шість очок. Донеччани продовжать боротьбу у стикових матчах (1/16 фіналу) Ліги Європи.