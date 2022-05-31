Реванш Усика против Джошуа пройдет в Саудовской Аравии

Местом проведения реванша между чемпионом WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Александром Усиком (19-0, 13 КО) и британцем Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) будет Саудовская Аравия.

Об этом сообщил глава Matchroom Boxing Эдди Хирн в комментарии iFL TV .

"Бой пройдет в Саудовской Аравии. Сейчас мы обсуждаем дату. 23 июля остается в силе, но возможен перенос на 1-2 недели, так как нам надо полноценно раскрутить это событие. Официально о проведении поединка будет объявлено в ближайшие дни. Бой точно состоится, обе стороны согласились на все условия", - сказал Хирн.

Напомним, 25 сентября прошлого года Усик победил Джошуа единогласным решением судей и отобрал у британца все его титулы.