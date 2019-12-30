В весе Ломаченко американец Дэвис эффектным нокаутом завоевал титул чемпиона WBA Regular

Джервонта Дэвис одержал победу над Юриоркисом Гамбоа.

В весе Ломаченко американец Дэвис эффектным нокаутом завоевал титул чемпиона WBA Regular
Фото: twitter.com/ShowtimeBoxing

Накануне в Атланте (США) состоялся бой за титул чемпиона WBA Regular в легком весе между американцем Джервонтой Дэвисом (23-0, 22 КО) и представителем Кубы Юриоркисом Гамбоа (30-3, 18 КО).

Поединок оправдал ожидания болельщиков бокса.

Оба бойца действовали агрессивно и бесстрашно.

Однако более уверенно провел встречу американец.

Во втором и восьмом раундах Джервонта отправлял соперника в нокдаун, а в финальной трехминутке эффектным нокаутом поставил точку.

После поединка Гамбоа признался, что во время своего первого нокдауна он порвал ахиллово сухожилие, но продолжал боксировать.

Этой победой в новой для себя весовой категории 25-летний Дэвис завоевал титул чемпиона мира по версии WBA Regular.

?? Gervonta Davis @Gervontaa stopped Yuriorkis Gamboa @gamboa in round 12 in Atlanta, USA

?Details:https://t.co/eSww9BWpS2

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— The13thRound Boxing (@BoxingHls) 29 декабря 2019 г.

Ранее Джервонта высказался о потенциальном поединке с чемпионом мира по версиям WBO, WBA и WBC Василием Ломаченко.

Американец убежден, что его бой с украинцем состоится, но в "нужное время".

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