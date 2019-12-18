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2019-12-18
"Реал" выпустил яркий анонс матча против "Барселоны"
"Королевский клуб" подогревает интерес к Эль Классико.
"Барселона" - "Реал"
Фото: marca.com
"Реал" в своем официальном Twitter разместил видеоанонс перенесенного матча 10-го тура чемпионата Испании с "Барселоной" на "Ноу Камп".
Естественно, в нем показаны исключительно голы "бланкос".
В кадрах запечатлены легенды мадридского клуба – Рауль, Роналдо и, конечно же, Зинедин Зидан.
Примечательно, что в видеоролике не присутствует Криштиану Роналду.
Матч «Барселона» - «Реал» состоится сегодня и начнется в 21.00 по Киеву.
??? Warm up for— Real Madrid C.F. ???? (@realmadriden)
#ElClasicowith some of our best goals against @FCBarcelonaat the Camp Nou! #HalaMadrid pic.twitter.com/YLAzl0FmkJ 17 декабря 2019 г.