"Реал" выпустил яркий анонс матча против "Барселоны"

"Королевский клуб" подогревает интерес к Эль Классико.

"Реал" выпустил яркий анонс матча против "Барселоны"
"Барселона" - "Реал"
Фото: marca.com

"Реал" в своем официальном Twitter разместил видеоанонс перенесенного матча 10-го тура чемпионата Испании с "Барселоной" на "Ноу Камп".

Естественно, в нем показаны исключительно голы "бланкос".

В кадрах запечатлены легенды мадридского клуба – Рауль, Роналдо и, конечно же, Зинедин Зидан.

Примечательно, что в видеоролике не присутствует Криштиану Роналду.

Матч «Барселона» - «Реал» состоится сегодня и начнется в 21.00 по Киеву.

??? Warm up for #ElClasico with some of our best goals against @FCBarcelona at the Camp Nou! #HalaMadrid pic.twitter.com/YLAzl0FmkJ

— Real Madrid C.F. ???? (@realmadriden) 17 декабря 2019 г.

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