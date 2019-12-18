"Реал" выпустил яркий анонс матча против "Барселоны"

"Реал" в своем официальном Twitter разместил видеоанонс перенесенного матча 10-го тура чемпионата Испании с "Барселоной" на "Ноу Камп".

Естественно, в нем показаны исключительно голы "бланкос".

В кадрах запечатлены легенды мадридского клуба – Рауль, Роналдо и, конечно же, Зинедин Зидан.

Примечательно, что в видеоролике не присутствует Криштиану Роналду.