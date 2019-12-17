Владимир Кличко вошел в число номинантов на звание "Лучшего боксера десятилетия"

Американская ассоциация журналистов, пишущих о боксе (BBWA) представила номинантов на награду Joe Louis Fighter of the Decade, которая вручается лучшему боксеру десятилетия (2010-2019).

Среди претендентов на престижную награду - бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко, сообщает sportarena.com.

Также на победу в номинации претендуют: Сауль Альварес, Флойд Мейвезер, Мэнни Пакьяо и Андре Уорд.

Победитель награды Joe Louis Fighter of the Decade будет объявлен 17 января.

Лучшим боксером прошлого десятилетия (2000-2009) был признан филиппинец Пакьяо.