Брат Тайсона Ф'юрі виграв бій у боксера-відеооблогера

У Саудівській Аравії відбувся вечір боксу, у головному поєдинку якого зустрічалися британський боксер Томмі Ф'юрі (9-0, 4 КО) та американський боксер-відеоблогер Джейк Пол (6-1, 4 КО).

Поєдинок був наповнений клінчами та фолами, а суперникам не вдавалося захопити ініціативу повною мірою. У восьмому раунді британець упав після атаки опонента, але без проблем повернувся у бій.

У результаті судді віддали перемогу Ф'юрі розділеним рішенням – 75:74 за Пола, а 76:73, 76:73 на користь британця.

23-річний Томмі Ф'юрі є молодшим зведеним братом чемпіона світу за версією WBC у надважкій вазі Тайсона Ф'юрі, який близький до бою з українцем Олександром Усиком.

26-річний Джейк Пол – популярний відеоблогер, який розпочав професійну кар'єру боксера у 2020-му році. Це його перша поразка.