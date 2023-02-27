Брат Тайсона Ф'юрі виграв бій у боксера-відеооблогера

Томмі Ф'юрі переміг рішенням суддів.

Брат Тайсона Ф'юрі виграв бій у боксера-відеооблогера
Ф'юрі завдав Полу першої поразки в кар'єрі
© Top Rank

У Саудівській Аравії відбувся вечір боксу, у головному поєдинку якого зустрічалися британський боксер Томмі Ф'юрі (9-0, 4 КО) та американський боксер-відеоблогер Джейк Пол (6-1, 4 КО).

Поєдинок був наповнений клінчами та фолами, а суперникам не вдавалося захопити ініціативу повною мірою. У восьмому раунді британець упав після атаки опонента, але без проблем повернувся у бій.

У результаті судді віддали перемогу Ф'юрі розділеним рішенням – 75:74 за Пола, а 76:73, 76:73 на користь британця.

Heatin' up ? #PaulFury

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— Top Rank Boxing (@trboxing) February 26, 2023

23-річний Томмі Ф'юрі є молодшим зведеним братом чемпіона світу за версією WBC у надважкій вазі Тайсона Ф'юрі, який близький до бою з українцем Олександром Усиком.

26-річний Джейк Пол – популярний відеоблогер, який розпочав професійну кар'єру боксера у 2020-му році. Це його перша поразка.


Данило Слесь, ZN.ua





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