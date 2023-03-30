Український баскетбольний клуб виграв групу єврокубкового турніру

Вчора, 29 березня, український "Прометей" провів матч 18 туру Єврокубку, обігравши італійську "Венецію" з рахунком 93:76.

Таким чином, "Прометей" виграв останні 11 матчів, а українська команда фінішувала першою у своїй групі.

"Прометей" у 1/8 фіналу турніру зіграє з німецьким "Гамбургом". У чвертьфіналі переможець цього матчу зіграє із найсильнішим у парі "Бург" – "Промітеас".

Зазначимо, що "Прометей" став першим українським клубом, який зіграє у плей-офф Єврокубку з сезону-2013/14.

У тому сезоні "Хімік" вилетів до 1/8 фіналу, а "Будівельник" дійшов до чвертьфіналу.

Найкращий результат в історії українського баскетболу в Єврокубку – півфінал "Будівельника" у сезоні-12/13, у якому кияни програли "Більбао".