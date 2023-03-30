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2023-03-30
Український баскетбольний клуб виграв групу єврокубкового турніру
Українці зіграють у плей-офф.
У групі турніру "Прометей" провів 18 матчів© ФБУ
Вчора, 29 березня, український "Прометей" провів матч 18 туру Єврокубку, обігравши італійську "Венецію" з рахунком 93:76.
Таким чином, "Прометей" виграв останні 11 матчів, а українська команда фінішувала першою у своїй групі.
"Прометей" у 1/8 фіналу турніру зіграє з німецьким "Гамбургом". У чвертьфіналі переможець цього матчу зіграє із найсильнішим у парі "Бург" – "Промітеас".
Зазначимо, що "Прометей" став першим українським клубом, який зіграє у плей-офф Єврокубку з сезону-2013/14.
У тому сезоні "Хімік" вилетів до 1/8 фіналу, а "Будівельник" дійшов до чвертьфіналу.
Найкращий результат в історії українського баскетболу в Єврокубку – півфінал "Будівельника" у сезоні-12/13, у якому кияни програли "Більбао".
Олексій Леонічев, ZN.ua