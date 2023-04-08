Український клуб виграв Латвійсько-естонську баскетбольну лігу

Українцям не було рівних у європейській першості.

Сьогодні, 8 квітня, український баскетбольний клуб "Прометей" провів фінальний матч Латвійсько-Естонської Ліги, інформує ZN.ua .

"Прометей" обіграв чинного чемпіона © ФБУ

Українці у вирішальному поєдинку турніру в естонському Таллінні обіграли латвійську команду ВЄФ із рахунком 77:62.

"Прометей" став четвертим переможцем турніру - до цього турніру вигравали "Вентспілс", "Калев/Крамо" та ВЄФ.

Зазначимо, що "Прометей" є одним із грандів українського баскетболу. Клуб із Дніпропетровської області був заснований у 2018 році, а вже у сезоні 2020/2021 він завоював своє перше золото Суперліги.