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2023-04-08
Український клуб виграв Латвійсько-естонську баскетбольну лігу
Українцям не було рівних у європейській першості.
Сьогодні, 8 квітня, український баскетбольний клуб "Прометей" провів фінальний матч Латвійсько-Естонської Ліги, інформує
"Прометей" обіграв чинного чемпіона© ФБУ
Українці у вирішальному поєдинку турніру в естонському Таллінні обіграли латвійську команду ВЄФ із рахунком 77:62.
"Прометей" став четвертим переможцем турніру - до цього турніру вигравали "Вентспілс", "Калев/Крамо" та ВЄФ.
Зазначимо, що "Прометей" є одним із грандів українського баскетболу. Клуб із Дніпропетровської області був заснований у 2018 році, а вже у сезоні 2020/2021 він завоював своє перше золото Суперліги.
Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну "Прометей" ухвалив рішення заявитись до Латвійсько-естонської ліги.
Олексій Леонічев, ZN.ua