Усик зберіг звання найкращого боксера світу

Українець очолює рейтинг The Ring.

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) зберіг звання найкращого боксера світу незалежно від вагової категорії за версією видання The Ring, інформує ZN.ua.

Усик зберіг звання найкращого боксера світу
Усик володіє титулами в надважкій вазі
© Boxingscene

Українець володіє чемпіонським поясом за версією авторитетного видання і залишився на вершині списку супертяжів, а також усіх боксерів світу.

До першої десятки також входить український боксер Василь Ломаченко, який 20 травня проведе бій проти Девіна Хейні за звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі.

Топ-10 The Ring незалежно від вагової категорії:

1. Олександр Усік (20-0, 13 KO)

2. Наоя Іноуе (24-0, 21 KO)

3. Теренс Кроуфорд (39-0, 30 KO)

4. Еррол Спенс (28-0, 22 KO)

5. Сауль Альварес (58-2-2, 39 KO)

6. Дмитро Бівол (21-0, 11 KO)

7. Василь Ломаченко (17-2, 11 KO)

8. Джош Тейлор (19-0, 13 KO)

9. Джермалл Чарло (35-1-1, 19 КО)

10. Хуан Франциско Естрада (44-3, 28 КО).


Данило Слесь, ZN.ua





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