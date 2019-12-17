Ломаченко прокомментировал бой Лопес – Комми

Василий надеется встретится с американцем в апреле.

Ломаченко прокомментировал бой Лопес – Комми
Василий Ломаченко
Фото: boxingscene.com

Накануне ганец Ричард Комми не смог защитить титул IBF в легком весе, уступив его американцу гондурасского происхождения Теофимо Лопесу.

Чемпион мира по версиям WBO, WBA и WBC Василий Ломаченко прокомментировал поединок, в котором определился его потенциальный соперник по объединительному бою.

"Конечно, я хочу провести с ним объединение титулов. Сейчас он чемпион мира. Добро пожаловать в мой клуб. Увидимся в апреле.

А что касается его выступления, то мне сложно что-то говорить, потому как было всего два раунда. Я не понял, что произошло. Но это бокс, поэтому мы его и любим.

Он всегда был сильным. Он умный боксер, но все зависит от соперника. В следующем году хочу объединить титулы, а потом встретиться с Джервонтой Дэвисом", - сказал Ломаченко, который присутствовал на поединке, в эксклюзивном интервью ESPN.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Катастрофой для "Динамо" завершился поединок Лиги Европы против "Лугано". ФутболКатастрофой для "Динамо" завершился поединок Лиги Европы против "Лугано". Футбол
FIDE проигнорирует WADA и оставит все турниры в РоSSии, - президент организацииFIDE проигнорирует WADA и оставит все турниры в РоSSии, - президент организации
Зозуля жестко ответил фанам "Райо Вальекано", обвинивших украинца в ницизмеЗозуля жестко ответил фанам "Райо Вальекано", обвинивших украинца в ницизме
Владимир Кличко назвал одну причину, из-за которой он может вернуться на профирингВладимир Кличко назвал одну причину, из-за которой он может вернуться на профиринг
Дочь президента "Динамо" заявила, что фанаты завалили сообщениями, что "Динамо" – дно и отцу нужно продать клуб"Дочь президента "Динамо" заявила, что фанаты завалили сообщениями, что "Динамо" – дно и отцу нужно продать клуб"
Блок рекламы


Похожие новости
Сокрушительным нокаутом определился соперник Ломаченко по объединительному боюСокрушительным нокаутом определился соперник Ломаченко по объединительному бою
Будущие соперники Ломаченко за абсолютный пояс провели дуэль взглядовБудущие соперники Ломаченко за абсолютный пояс провели дуэль взглядов
Премьер-министр фюрера РФ прокомментировал санкции WADA в отношении РоSSииПремьер-министр фюрера РФ прокомментировал санкции WADA в отношении РоSSии
В ФИФА прокомментировали решение WADA об отстранении РоSSии от соревнований. ФутболВ ФИФА прокомментировали решение WADA об отстранении РоSSии от соревнований. Футбол
Ломаченко признан лучшим боксером года по версии WBOЛомаченко признан лучшим боксером года по версии WBO
Ломаченко-старшему вручили специальный пояс WBCЛомаченко-старшему вручили специальный пояс WBC
Ломаченко "завязал" с боксом в этом году, - промоутерЛомаченко "завязал" с боксом в этом году, - промоутер
Определена предварительная дата боя Ломаченко за звание абсолютного чемпионаОпределена предварительная дата боя Ломаченко за звание абсолютного чемпиона
Ломаченко стал обладателем трех чемпионских поясов (ВИДЕО)  Ломаченко стал обладателем трех чемпионских поясов (ВИДЕО)  
Ломаченко завоевал третий чемпионский поясЛомаченко завоевал третий чемпионский пояс
Последние новости
Подгружаем последние новости