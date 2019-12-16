Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов
Определились несколько интересных пар.
В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов.
Отметим, что в этом году впервые в истории турнира на стадии 1/8 финала представлены всего 5 стран (Испания, Англия, Германия, Италия и Франция).
При этом в число сеяных команд вошли: "Бавария", "Барселона", "Валенсия", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Пари Сен-Жермен", РБ "Лейпциг" и "Ювентус".
Несеяные: "Аталанта", "Атлетико", "Боруссия", "Челси", "Лион", "Наполи", "Реал" и "Тоттенхэм".
Добавим, что в 1/8 финала не могут встретиться клубы из одной ассоциации и клубы, которые играли в одной группе.
В итоге, жребий определил следующие пары:
- "Боруссия" - "Пари Сен-Жермен"
- "Реал" - "Манчестер Сити"
- "Аталанта" - "Валенсия"
- "Атлетико" - "Ливерпуль"
- "Челси" - "Бавария"
- "Лион" - "Ювентус"
- "Тоттенхэм" - РБ "Лейпциг"
- "Наполи" - "Барселона"
Первые матчи 1/8 финала пройдут 18, 19, 25 и 26 февраля на полях команд, указанных первыми.
Ответные - 10, 11, 17 и 18 марта.
Начало всех матчей в 22:00 по Киеву.
Напомним ,что финал ЛЧ состоится в Стамбуле 30 мая 2020 года.
Уже через полчаса начнется жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы, в которой определится соперник донецкого "Шахтера".