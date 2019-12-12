Определились все потенциальные соперники 1/8 финала Лиги Чемпионов
Завершился групповой этап.
Накануне состоялись заключительные матчи группового этапа Лиги Чемпионов.
Вакантными оставались лишь 2 места в стадии плей-офф турнира, на одно из которых претендовал "Шахтер". Однако фиаско в поединке с Аталантой (0:3) отправило подопечных Луиша Каштру в Лигу Европы.
За последнюю путевку боролись в группе D "Атлетико" и "Байер". Мадридский клуб обыграв московский "Локомотив" (2:0), независимо от матча "Байер" – "Ювентус" (0:2), гарантировал себе выход в 1/8 финала.
Таким образом определились все 16 команд стадии плей-офф, которые распределились по двум корзинам.