Определились все потенциальные соперники 1/8 финала Лиги Чемпионов

Накануне состоялись заключительные матчи группового этапа Лиги Чемпионов.

Вакантными оставались лишь 2 места в стадии плей-офф турнира, на одно из которых претендовал "Шахтер". Однако фиаско в поединке с Аталантой (0:3) отправило подопечных Луиша Каштру в Лигу Европы.

За последнюю путевку боролись в группе D "Атлетико" и "Байер". Мадридский клуб обыграв московский "Локомотив" (2:0), независимо от матча "Байер" – "Ювентус" (0:2), гарантировал себе выход в 1/8 финала.

Таким образом определились все 16 команд стадии плей-офф, которые распределились по двум корзинам.

Who's going to win the 2019/20 Champions League? pic.twitter.com/QgJ0bRSGjf — Squawka News (@SquawkaNews) 11 декабря 2019 г.

Жеребьевка состоится в ближайший понедельник. При этом отметим, что на первой стадии плей-офф клубы одной страны не могут встретиться.